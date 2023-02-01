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PGM: “Polisin olayı kapattığına yönelik iddialar asılsızdır”

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PGM: “Polisin olayı kapattığına yönelik iddialar asılsızdır”
PGM: “Polisin olayı kapattığına yönelik iddialar asılsızdır”

Polis Basın Subaylığı basın bildirisinde bulunarak, 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde, bir kadına tecavüz olayı iddiasına yönelik, polisin olayı kapattığına ilişkin kamuoyunu hatalı ve yönlendirilmiş haberler yer almakta olduğunu ve polisin kimseye ve zümreye ayrıcalık yapılmadan hakkaniyet içinde görevine devam etmekte olduğunu açıkladı.

“Son günlerde, sosyal medya ve bazı yazılı basın yayın organlarında; 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde, bir kadına tecavüz olayı iddiasına yönelik, polisin olayı kapattığına ilişkin kamuoyunu hatalı ve yönlendirilmiş haberler yer almaktadır.

​Polis tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir.

Olayın polisin bilgine gelmesinin hemen ardından olaya karıştığı tespit edilen bir şahsın olayın hemen akabinde GKRY Bölgesine geçtiği tespit edilmiş ve 2022 yılı Temmuz ayı içerisinde zanlının KKTC makamlarına iade edilmesi yönünde gerekli girişim yapılmıştır. Alınan 01.09.2022 tarihli cevapta özetle; “Söz konusu şahsın Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı olduğu, 21.07.2022 tarihinde Lefkoşa’daki bir kara geçiş kapısından Güney Kıbrıs’a geçiş yaptığı ve söz konusu tarih itibari ile yurt dışına çıkış yaptığına ve/veya izlendiğine dair bir kanıtın olmadığı” ifade edilmektedir.

Polis Teşkilatının, halkımıza hizmet için 7/24 görevinin başında olduğunu, halkımızın huzur ve güvenliğinin sürdürülmesinde hiçbir kimseye ve zümreye ayrıcalık yapılmadan hakkaniyet içinde görevine devam etmekte olduğu bilinmelidir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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