Pilli, Atatürk’ün Türk Ulusuna Bıraktığı En Kıymetli Hediyenin Cumhuriyet Olduğunu Söyledi

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 97. yıl dönümünü, Türkiye ile aynı coşku ve duygu bütünlüğü içinde kutlamanın heyecan ve gururu içinde olduklarını belirtti.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, 29 Ekim Türkiye Cumhuriyeti’nin 97’inci yıldönümü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk ulusuna bıraktığı en kıymetli hediyenin Cumhuriyet olduğunu söyledi.

Büyük Türk milletinin, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde, vatanını işgal etmek isteyen güçlere karşı, varoluş yolunda bir kurtuluş savaşı vererek kazandığı büyük zaferini, Cumhuriyeti ilan ederek taçlandırdığını vurgulayan Pilli, Atatürk’ün çizdiği hedefler doğrultusunda ilerleyen, birlik ve beraberlik içinde çalışarak ulaşılan Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk Ulusu ve Türk dünyasına ilham ve güç kaynağı olduğunu ifade etti.

Pilli şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti, ülkemizi ve devletimizi daha refah bir geleceğe kavuşturma hedefimizde en büyük güvencemizdir. Tüm dünyada etkisini gösteren Covid-19 salgınında da tüm varlığı ile bizlere destek olmuş, her konuda olduğu gibi sağlık alanında yine Kıbrıs Türk Halkına en büyük katkıları sağlamıştır.

Bu anlamlı günde, başta Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm şehitlerimizin ve gazilerimizin aziz hatıraları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, tüm Türk ulusunun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum”.