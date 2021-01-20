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SON DAKİKAPilli:17'si yerel 27 yeni vaka,1 hasta yoğun bakıma alındı

Pilli:17'si yerel 27 yeni vaka

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Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,  9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 17 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.
Pilli:17'si yerel 27 yeni vaka

Bakan Pilli, 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,  9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 17 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Bakan Pilli, vakalardan 2 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

20  Ocak 2021 Koronavirüs genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1633  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9

Yerel Vaka Sayısı: 17  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 20   

Bugün Kaybedilen Hasta: yok    

Yapılan Toplam Test Sayısı: 373. 605

Toplam Vaka Sayısı: 1971

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1713 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 247  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58     

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185   

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

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