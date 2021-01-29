Pilli:''21 gün kapanmamız gerekiyor''

Sağlık Bakanı Ali Pilli BRT’de yayınlanan Manşet + programına katılarak açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Ali Pilli akşamdan sabaha 21 yeni vaka tespit edildiğini açıkladı.

Programa telefonla bağlanan Sağlık Bakanı Ali Pilli Kapanmada hareketin fazla olduğunu ve kapanmada sıkıntı olduğunu söyledi.

Bakan Pilli 7 günde salgının kontrol altına alınamayacağını söyledi. Pilli en az 21 gün kapanmaya ihtiyaç olduğunu söyledi ve kademe kademe durumun kontrol altına alınabileceğini ifade etti

Pilli:Bugün şimdiden 21 vaka tespit edildi!