Polimetre Analiz: Hangi parti hangi ilde kaç milletvekili çıkarır?

Sözcü yazarı Saygı Öztürk, bugünkü yazısında, gönüllü olarak seçim araştırmaları yapan Mehmet Günal Ölçer’in kurucusu olduğu Polimetre Veri Madenciliği ve Analiz’in partilerin hangi ilde kaç milletvekili çıkaracağına ilişkin çalışmasına yer verdi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) Muhtarlık Askı Listeleri'ni dikkate alarak yapılan çalışmada, sekiz senaryo üzerinde çalışıldı. Bu oranlar ve sayılar tespit edildikten sonra sekiz ayrı ittifak senaryosuna göre, her ilde her partinin çıkaracağı milletvekili sayısı hesaplandı. Araştırmaya göre, seçimin iddialı partilerinden Muharrem İnce'nin genel başkanı olduğu Memleket Partisi de, Ümit Özdağ'ın genel başkanı olduğu Zafer Partisi de milletvekili çıkaramıyor.

Hangi parti kaç milletvekili çıkarıyor?

Ölçüme göre, seçim bölgelerine göre ittifak analizleri şöyle:

CHP listesinden seçime giren beş siyasi parti 246 milletvekili, Cumhur İttifakı 206 milletvekili, ittifak ağırlığını HDP'nin oluşturduğu ittifaktan 77 milletvekili, İyi Parti'den 41 milletvekili, MHP'den ise 30 milletvekili seçilebileceği bulunmuş. Bunların illere göre dağılımı da yapıldı. Bazı illerde İyi Parti adayları CHP, bazılarında ise CHP adayları İyi Parti listesinden seçime katılacak.

Partiler illerde tek seçime girseydi senaryo ne olacaktı?

Ölçer; “Eğer bütün illerde tek liste olarak seçime girselerdi, AKP 15, MHP bir, HDP iki milletvekili eksik çıkaracaktı. Bu durumda CHP ve İyi Parti 18 milletvekili eksik çıkaracak” dedi.