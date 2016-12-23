Polis arabasına çarpıp kaçmaya çalıştı!

Mersin’den TIR dorsesine gizlenerek Gazimağusa Limanı’na getirilen 2 bin 500 paket sigarayı Can Kaynak’tan teslim alan Yaşar Sezer, yakalanacağını anlayınca aracıyla polis arabasına çarparak kaçmaya çalıştı

Kıbrıs Gazetesi'nden Sedef Boşnak'ın haberine göre, Gazimağusa’da düzenlenen operasyonda, Mersin’den ülkeye TIR dorsesi içerisinde ithal edilen 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Limandan gizlice çıkarılan kaçak sigaraların tümüne el koyan polis, meseleyle ilgili tutukladığı Yaşar Sezer ve Can Kaynak’ı mahkemeye çıkardı. Bir kişiyi daha arayan polis, her iki zanlı aleyhine tahkikat amaçlı birer gün tutukluluk emri temin etti.

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde Ceza Davaları Yargıcı Hazal Hacımulla’nın huzurunda gerçekleşen dünkü tutukluluk duruşmasında, İddia Makamı Başsavcılık adına davayı yürüten Savcı Yardımcısı Hasan Boşnak, meseleyle ilgili bilgi vermesi için, Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube Amirliği’nde görevli Polis Memuru İbrahim Çangaroğlu’nu yeminli şahadete çağırdı.

Tanık polis İbrahim Çangaroğlu, zanlıların, “gümrüksüz mal tasarrufu ve ithali” suçlarından methaldar olduklarını belirtti.

İbrahim Çangaroğlu, zanlı Can Kaynak’ın, 21 Aralık 2016’da Mersin Limanı’ndan kullanımında olan TIR ile Mersin’den aldığı muhtelif markalardaki 2 bin 500 paket sigarayı ülkeye TIR dorsesi içerisinde ithal ettiğini anlattı.

Yaşar Sezer’in ise kullanımındaki araçla Gazimağusa Limanı’na giderek, Can Kaynak’tan konu sigaraları alıp aracına yüklediğini kaydeden tanık polis, narkotik polisinin konu olayı ihbar aldığını ve polis aracıyla zanlının aracının önünü kestiğini ancak zanlının polis aracına çarparak kaçtığını anlattı.

Kovalamaca yaşandığını kaydeden tanık polis, zanlının aracıyla çıkmaz bir sokağa girmesi sonucu yakalandığını belirtti ve meseleyle bağlantısı olduğuna inandığı bir şahsı daha aradığını anlattı ve titiz bir şekilde yürüttüğü soruşturmasını tamamlayabilmek için mahkemeden süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren yargıç, tahkikatın selameti açısından zanlıların birer gün poliste tutuklu

kalmalarına izin ve emir verdi.