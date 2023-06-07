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“Polis Halk Koşusu” için kayıtlar devam ediyor

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Polis Örgütü’nün kuruluşunun 59’uncu yıl dönümü kapsamında düzenlenecek “Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri”nde yapılacak “Polis Halk Koşusu” için kayıtların sürdüğü belirtildi.
“Polis Halk Koşusu” için kayıtlar devam ediyor

Polis Örgütü’nün kuruluşunun 59’uncu yıl dönümü nedeniyle düzenlenecek “Polis Haftası Kutlama Etkinlikleri” kapsamında yapılacak “Polis Halk Koşusu” için kayıtlar devam ediyor.

Polis Genel Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, katılımın ücretsiz olacağı 10 Km’lik koşu, 18 Haziran Pazar günü saat 07.00’de, Lefkoşa şehir içi güzergahında yapılacak.

Koşu başlama ve bitiş yeri Polis Genel Müdürlüğü protokol girişi olacak.

Koşu ile ilgili bilgiler şöyle:

“Kayıt linki: https://docs.google.com/.../115bb0TqSeMebdieh.../viewform... Koşu Güzergahının Haritası: https://www.plotaroute.com/route/1918877 Su İstasyonları: Güzergah üzerinde, üç ayrı noktada su istasyonu kurulacaktır. Ödüller: Koşu sonunda tüm sporculara katılım madalyası verilecektir. Genel Klasmanda 1, 2 ve 3’üncü gelenlere, madalyaları yanında kupa da verilecektir. Ödül Töreni saat 10:00'da Polis Genel Müdürlüğü’nde yapılacaktır.”

Ödül töreni ve erkek kadın yaş kategorisi ise şöyle:

“Genel Klasman : 1, 2 ve 3’üncüye Kupa ve Madalya  +18. 19-24 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya. 25-29 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya. 30-34 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya. 35-39 Yaş: '1, 2 ve 3’üncüye Madalya. 40-44 Yaş :1, 2 ve 3’üncüye Madalya. 45-49 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya. 50-54 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya. 55-59 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya. 60-64 Yaş: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya. 65 ve Üstü: 1, 2 ve 3’üncüye Madalya.”

Koşuya kayıtlar 16 Haziran cuma günü saat 17.00’ye kadar yapılabilecek.

Göğüs numaraları 17 Haziran Cumartesi günü 09.00 – 17.00 saatleri arasında, Lefkoşa Atatürk Stadyumu'nda bulunan Atletizm Federasyonu binasında dağıtılacak.

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