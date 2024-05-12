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Polis, İskele -Karpaz anayolunu kullanacak olan sürücüleri uyardı!

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Sağanak yağış nedeniyle, İskele – Karpaz Anayolu’nun, Boğaz – Çayırova arasında görüş mesafesi yer yer azaldı ve yol içerisinde su birikintileri oluştu.
Polis, İskele -Karpaz anayolunu kullanacak olan sürücüleri uyardı!

Sağanak yağış nedeniyle, İskele – Karpaz Anayolu’nun, Boğaz – Çayırova arasında görüş mesafesi yer yer azaldı ve yol içerisinde su birikintileri oluştu.

Polisten yapılan açıklamada “Sağanak yağış nedeniyle, İskele – Karpaz Anayolunun, Boğaz – Çayırova arası görüş mesafesi yer yer azaltmakta ve yol içerisinde su birikintileri oluşmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.” denildi.

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