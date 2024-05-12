Polis, İskele -Karpaz anayolunu kullanacak olan sürücüleri uyardı!

Sağanak yağış nedeniyle, İskele – Karpaz Anayolu’nun, Boğaz – Çayırova arasında görüş mesafesi yer yer azaldı ve yol içerisinde su birikintileri oluştu.
Polisten yapılan açıklamada “Sağanak yağış nedeniyle, İskele – Karpaz Anayolunun, Boğaz – Çayırova arası görüş mesafesi yer yer azaltmakta ve yol içerisinde su birikintileri oluşmaktadır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.” denildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.