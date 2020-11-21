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Polis Karpaz için uyardı! Dikkat!

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Polis Karpaz için uyardı! Dikkat!
Polis Karpaz için uyardı! Dikkat!

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre Karpaz Bölgesinde meydana gelen yoğun yağışlar nedeniyle, bölgede bulunan yabani eşekler, özellikle Yeni Erenköy- Dipkarpaz ve Zafer Burnu arasında yol kenarlarına inmiş ve zaman zaman yol içerisinde sürü olarak dolaştıkları ve sürücüler için tehlike arz ettikleri gözlemlendi.

Polis bu güzergahı kullanacak sürücüleri yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyardı.   

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