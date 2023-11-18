Polis, Lapta'da Kanunsuz Patlayıcı ve Hava Tabancası Bulunduran Şüpheliyi Tutukladı

Lapta'da Gerilim: Polis, E.A.'nın İkametinde Kanunsuz Patlayıcı ve Hava Tabancası Deposu Buldu!

17 Kasım 2023 tarihinde Lapta'da gerçekleşen operasyonda, polis E.A.(E-42)'nın ikametgahında detaylı bir arama gerçekleştirdi. Yapılan aramada, bir adet hava tabancası, üzerine gaz tüpü takılı bir adet hava tabancası şarjörü, iki adet hava tüfeği dürbünü, 5 adet hava tabancası tüpü, 750 adet hava tabancası mermisi ve 53 adet sivri uçlu hava tüfeği saçması ele geçirilerek emare olarak alındı. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma süreci devam etmektedir. Olay, kanunsuz silah ve patlayıcı madde bulundurma suçlarına dair endişe yaratmaktadır.