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Polis Piyasada Sahte Para Olduğu Uyarısında Bulundu

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Polis Piyasada Sahte Para Olduğu Uyarısında Bulundu
Polis Piyasada Sahte Para Olduğu Uyarısında Bulundu

Polisten yapılan uyarı açıklaması şöyle:

"DİKKAT! SAHTE STG VE TÜRK LİRASI
26 ve 27.02. 2022 tarihlerinde, Lefkoşa ve Girne’de faaliyet gösteren dört farklı iş yerine müşteri olarak giden üç şahıs, yapmış oldukları alışveriş karşılığında, tasarruflarında bulundurdukları 20’lik banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanılan toplam 30 adet (Toplam 600 STG) STG banknotu tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.
 

Ayrıca 01.03.2022 tarihinde, Girne’de, iki farklı şahsın kalmakta olduğu ikametgahlarda, polis tarafından yapılan aramada; her biri 100’lük banknotlardan oluşan ve sahte olduğuna inanılan toplam 323 adet (Toplam 32,300 TL) Türk Lirası banknot tespit edilerek emare olarak alınmıştır.
 

SAHTE 20’LİK STG CİNSİ BANKNOTLARIN SERİ NUMARALARI
JA14467000 ve JA14467300
 

SAHTE 100’LÜK TL CİNSİ BANKNOTLARIN SERİ NUMARALARI
D456125689, E051128064, B342895567, C152887776, E657555665, D456125689,
E 657555665, D456125689, C152887776, B342895567, D456125689 ve D456125689
 

Söz konusu sahte paralardan daha önceden piyasaya sürülme ihtimali olduğundan, ellerinde belirtilen seri numaraları ile başlayan “20’lik Stg. ve 100’lük TL” cinsi para bulunduran; bankalar, döviz şirketleri, finans kuruluşları, marketler ve vatandaşlar ile para alım-satımı ve değişimi yapacak olan kişi ve kurumların çok dikkatli olmaları, şüpheli gördükleri kişileri ise en yakın polis merkezine bildirmeleri önemle rica olunur."

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