Polisiye haberler…aniden rahatsızlanan 64 yaşındaki Hayrullah Kurt hayatını kaybetti

Mehmetçik’te düğün salonunda aniden rahatsızlanan 64 yaşındaki Hayrullah Kurt hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün saat 21.30 sıralarında meydana gelen olay sonrası Gazimağusa sakini Hayrullah Kurt (E-64), kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

-Gazimağusa’da hırsızlık…1 kişi tutuklandı

Gazimağusa’da Sakarya bölgesinde bulunan bir apartman dairesinden altı sandalye, üç halı, iki koltuk, duş kabin camı, elektrikli scooter, iki masa camı, iki tüp gaz, şiltesi ile birlikte yatak, komodin ve internet modemi çalındı.

14-24 Eylül tarihlerinden meydana gelen olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada meselede zanlı olarak görülen H.T.(E-30), bahse konu ikametgahta suçüstü tespit edilerek tutuklandı.

-Derinya’dan KKTC’ye ithali yasak elektronik sigara geçirmeye çalışan 1 kişi tespit edildi

Gazimağusa Derinya kara geçiş kapısından KKTC’ye geçiş yapmak isteyen S.D.’nin (E-23) kullanımındaki araçta polis tarafından yapılan aramada, ithali yasak muhtelif markalarda toplam 300 tek kullanımlık elektronik sigara tespit edilerek emare olarak alındı.

Dün saat 18.30 sıralarında meydana gelen olayın ardından bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-Aslanköy’de kanunsuz avlanan iki kişi hakkında yasal işlem başlatıldı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan avcı kontrollerinde U.G.(E-46) ve U.A.’nın (E-23) Aslanköy bölgesinde ava kapalı bölgede kanunsuz avlandıkları tespit edildi.

Bahse konu şahıslar aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

-KKTC’de ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen 8 kişi tutuklandı

Ülke genelinde dün polis tarafından yapılan denetim ve kontrollerde, ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz yaşadığı tespit edilen toplam 8 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

-Gazimağusa ve Çatalköy’de yangın

Gazimağusa’da Şair Nedim Sokak üzerinde bulunan bir apartman dairesinin mutfağında muhtemelen çalışır durumdaki ocak üzerinde unutulan tenceredeki yağın ısınıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı.

Dün saat 21.00’de meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu, gaz ocağı, fırın ve davlumbaz tamamen, mutfak dolaplarının bir bölümü ise kısmen yanarak zarar gördü. İkametgahın tüm duvarları oluşan ısı ve dumandan dolayı islendi.

Öte yandan dün saat 12.00 sıralarında, Çatalköy’de bulunan bir şahsa ait ağıl içerisinde, muhtemelen çalışır durumdaki saman öğütme makinesinden atılan kıvılcımların samanları tutuşturması sonucu yangın çıktı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu, yaklaşık 15 torba saman yanarak zarar gördü.

-Lefkoşa ve Gazimağusa’da kaza

Lefkoşa’da Şehit Mustafa Mehmet Sokak üzerinde dün 22.230 sıralarında 212 promil alkollü Aziz Yuldashev (E-40) yönetimindeki FM 779 plakalı salon arala karşı istikametten gelen araçlara öncelik hakkı vermeden dikkatsizce sağa dönüş yapması sonucu, o esnada karşı istikametten gelen Mustafa Can Geçit (E-24) yönetimindeki KR 807 plakalı salon aracın sağ kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan KR 807 plakalı araç sürücüsü ile yolcular; Halil İbrahim Çivi (E-22), Türki Saz (E-21) ve Mehmet Beşli (E-21) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından taburcu oldu.

FM 779 plakalı araç sürücüsü Aziz Yuldasev tutuklandı.

Öte yandan dün saat 16.00 sıralarında, Gazimağusa’da Necip Tözün Sokak üzerinde, 369 promil alkollü Engin Pekri (E-60) yönetimindeki GZ 619 plakalı araçla yol kavşağına geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solunda park halinde bulunan PT 987 plakalı aracın sağ arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yaralanan olmazken, GZ 619 plakalı araç sürücüsü Engin Pekri tutuklandı.

Olaylar hakkındaki polis soruşturmaları devam ediyor.