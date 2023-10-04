Polisten açıklama... Narenciye bahçesinde kupürleri kesilmiş ilaçlar bulundu

Konuyla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Gemikonağı’nda bir narenciye bahçesi içerisinde, kupürleri kesilmiş şekilde çöp poşeti içerisinde atılı vaziyette bir vatandaş tarafından bulunan ilaçlar polise teslim edildi. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu ilaçların daha önceden yine Gemikonağı’nda bir bina içerisinde bulunan küpeleri kesik ilaçlarla bahlantılı olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.