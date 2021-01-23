  • BIST 1.542
  • Altın 442,399
  • Dolar 7,3985
  • Euro 9,0105
  • Lefkoşa 5 °C
  • Mağusa 8 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 7 °C
  • İskele 8 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKAPilli: 11'i yerel 14 pozitif vaka!

Polisten bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha çeksin

»
Polis ekipleri maske denetimi sırasında bankadaki babasını bekleyen 15 yaşındaki çocuğa “Babana söyle, 900 lira daha fazla çeksin” diyerek tutanak tuttu.
Polisten bankadaki babasını bekleyen çocuğa: Söyle 900 lira daha çeksin

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Caddesi'nde maske ve kısıtlamalara yönelik yaptığı uygulama sırasında bir bankanın önünde bekleyen R.C.’yi gördü. R.C.’ye neden beklediğini soran polis, bankadaki babasını beklediği cevabını alınca, “Babana söyle 900 lira fazla çeksin. Git babanı çağır gelsin” dedi.

R.C.'nin haber verdiği babası Mehmet Can, çocuğunu banka içerisine sokmak istemediği için dışarıda beklettiğini söyledi. Polis memuru bunun üzerine Mehmet Can'a, “Yayınlanan kararnamede 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkma saati belli. Siz çocuğunuzu dışarı çıkarmışsınız. Evden dışarı çıkması da yasak. Ayrıca koruyucu maskesi de yok” dedi. Ardından kısıtlama kurallarına uyulmadığı gerekçesi ile tutanak tutuldu.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ipsos Araştırma: Dünyada tüketici güveninin en düşük olduğu ülke Türkiye23 Ocak 2021 Cumartesi 20:30
  • Karantinada olması gereken kişi yankesicilik yaparken yakalandı23 Ocak 2021 Cumartesi 16:33
  • FETÖ'nün TSK ayağı operasyonunda 111 kişi tutuklandı23 Ocak 2021 Cumartesi 11:47
  • 14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan TIR şoförlerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı23 Ocak 2021 Cumartesi 09:39
  • Soylu'ya hakaret soruşturması şüphelisi, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret'ten tutuklandı23 Ocak 2021 Cumartesi 09:35
  • 'Kovid-19 savaşçılarının' mücadelesi fotoğraflara yansıdı22 Ocak 2021 Cuma 22:09
  • AB Türkiye’den somut ve güvenilir adımlar bekliyor22 Ocak 2021 Cuma 21:25
  • Türkiye’de son 24 saatte 5 bin 967 kişide vaka tespit edildi, 149 kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti22 Ocak 2021 Cuma 21:23
  • Erdoğan: Yüksek faize kesinlikle karşıyım22 Ocak 2021 Cuma 21:22
  • Fahrettin Koca: Brezilya'ya uçuşlar geçici olarak durduruldu22 Ocak 2021 Cuma 20:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti