Polonya liderinden tartışmalı ‘Rus etkisi’ yasasında geri adım

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, “Rusya’nın hükümetlerin üzerindeki etkisiyle” ilgili iddiaları araştıracak komisyonun kuruluş yasasında acil değişiklikler hazırladığını belirterek, böylelikle hiçbir milletvekilinin komisyonda yer almamasının ve kimsenin kamu görevinden menedilmemesinin sağlanacağını söyledi.

Duda, konuya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, bu hafta başında imzaladığı yasaya yönelik eleştirilere yanıt verdi. Yaptığı değişikliklerin parlamenterlerin komisyonda yer almasını engelleyeceğini belirten Duda, temyiz başvurularının idare mahkemesi yerine genel mahkemeye yapılmasına izin vereceğini dile getirdi.

Duda, güncellenen yasanın, ilk yasanın en çok tartışılan kısmı olan siyasetçilerin görevden menedilmesine olanak tanıyan hükümlerini de kaldıracağını kaydetti. Art niyetli olarak nitelendirdiği kendisine yönelik eleştirilerden tiksindiğini söyleyen Duda, değişikliklerin Polonya’nın siyasi eliti için bir sınav olduğunu ifade etti.

Duda, değişikliklerin Sejm’e (parlamentonun alt kanadı) sunulacağı bilgisini paylaştı.

MUHALEFET HEDEF ALINABİLİR

Polonya, sonbaharda sandık başına gidecek ve ülkedeki muhalifler, yeni kabul edilen “Rus etkisi” yasası kapsamında kurulacak komisyonun, eski başbakan ve şu anda en büyük muhalefet partisi olan Sivil Platformun (PO) lideri Donald Tusk gibi önde gelen muhalefet figürlerini genel seçimler öncesinde hedef alabileceğini savunuyor.

İktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi, Tusk’ı 2007-2014 döneminde başbakan olarak Rusya’ya karşı fazla dostane davranmakla ve 2014-2019 döneminde Avrupa Konseyi Başkanı olarak Brüksel’e gitmeden önce Rusya lehine doğal gaz anlaşmaları yapmakla suçluyor.

Komisyonun, Rusya’nın etkisi altında alındığını düşündüğü bir idari kararı iptal etme yetkisine sahip olacağı ve bu tür kararları veren kişilere kamu görevinde bulunmaktan 10 yıla kadar men cezası verebileceği açıklanmıştı. Duda, yaptığı son düzenlemeyle bu konuda geri adım atarak “men” hükümlerini kaldıracağını belirtti.