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Polonya’dan geldiler, müzelere hayran kaldılar!

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Polonya’dan geldiler, müzelere hayran kaldılar!
Polonya’dan geldiler, müzelere hayran kaldılar!

Staj ve değişim programı kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’ne gelen Polonyalı veteriner hekim adayları, akademik çalışmaların yanında KKTC’nin kültürel zenginliklerini de keşfetmeye devam ediyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı’na bağlı faaliyet gösteren Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Derneği Kıbrıs (IVSA Cyprus), veteriner hekimliği eğitimi alan öğrencileri dünyaya bağlamaya devam ediyor. Polonya’daki University of Warmia and Mazury’den gelen veteriner hekim adayları, IVSA Cyprus ve IVSA Olsztyn öğrenci değişim programı kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi’nde stajlarına devam ediyor.

Öğrenciler, akademik çalışmalarını sürdürürken KKTC’yi yakından tanıma olanağı yakalıyor. Kampüs içinde ve dışında birçok farklı etkinliğe katılan olan Polonyalı öğrenciler, KKTC’nin tarihi ve kültürel zenginliklerini de keşfediyor. Program kapsamında Yakın Doğu Üniversitesi kampüsündeki Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi ile Girne Kapı’da bulunan Surlariçi Şehir Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler, kampüsteki müzelere hayran kaldı. Günün ilk durağında Kıbrıs Herbaryum ve Doğa Tarihi Müzesi’ni ziyaret eden öğrenciler Kıbrıs’ta mevcut olan 1.500-1.600 arası bitki türünden 11 bin farklı çeşit bitki örneğini, mantar çeşitlerini, böcek türlerini, çeşitli sürüngen türlerini, deniz canlıları ve Kıbrıs jeolojisi ile ilgili materyalleri büyük bir ilgi ile incelediler.

Ardından Kıbrıs Modern Sanat Müzesi’ne geçen Polonyalı veteriner hekim adayları, 14 Türk topluluğuna mensup 3 binin üzerinde sanatçının 100 binin üzerindeki eserini incelediler. Kıbrıs Araba Müzesi’nde sergilenen klasik ve modern otomobilleri de ilgi ile inceleyen öğrenciler özellikle tarihi klasik modellerin korunma sürecine hayran kaldılar.

Kültür gezisi kapsamında Lefkoşa Surlariçi’ni de gezen öğrenciler Surlariçi Şehir Müzesi’nin yanı sıra tarihi Lefkoşa’nın sokaklarını keşfederek Büyük Han ve Kumarcılar Hanı başta olmak üzere pek çok mekanı ziyaret ettiler.

IVSA Cyprus ve IVSA Olsztyn öğrenci değişim programı kapsamında Yakın Doğu Üniversitresi’nde çalışmalar yürüten Polonyalı öğrenciler, hafta boyunca başta Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi olmak üzere pek çok uygulama ve klinik staj programına da katılacak.

Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz: “Uluslararası öğrencilerin ülkemizi ve üniversitemizi yerinde tanıma fırsatı yakaladığı değişim programları, taşıdığımız uluslararası üniversite kimliğinin önemli bir parçası.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, dahil olduğu değişim ve staj programları ile her yıl pek çok farklı ülkeden öğrencileri KKTC’de ağırlarken kendi öğrencilerini de dünyanın dört bir yanında deneyim kazanmaları için gönderdiğini vurgulayan Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci Dekanı Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Polonya’dan veteriner hekimliği öğrencilerini de bu kapsamda kampüsümüzde ağırlıyoruz. Uluslararası öğrencilerin ülkemizi ve üniversitemizi yerinde tanıma fırsatı yakaladığı değişim programları, taşıdığımız uluslararası üniversite kimliğinin önemli bir parçası” dedi. Öğrenci değişim programlarının sadece mesleki gelişime değil, kültürel etkileşime de katkı sunduğunu belirten Prof. Dr. Dudu Özkum Yavuz, “Bizler de öğrencilerimizi bu programlar kapsamında farklı ülkelere gönderiyoruz. Öğrenci Dekanlığı olarak, uluslararası organizasyonlarda üniversitemizi ve ülkemizi temsil eden öğrencilerimizin her zaman yanında olurken, uluslararası staj programlarıyla da onlara dünyanın kapılarını açmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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