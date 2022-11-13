Prens Philip, The Crown’un o bölümünü görünce Netflix’e dava açmak istemiş

Bir kraliyet uzmanı, Netflix dizisinin bir bölümünde kız kardeşinin ölümünden kendisini sorumlu tutulmasının ardından Prens Philip'in The Crown'a dava açmak istediğini açıkladı.

Netflix’in popüler dizisi The Crown, özellikçe Kraliçe Elizabeth’in ölümünün ardından ve Diana’nın yaşamının yansıtıldığı bölümlerle beraber en çok takip edilen yapımlardan biri haline geldi.

Dizi, zaman zaman Kraliyet Ailesi’nden sert tepkiler alırken, Prens Philip’in de özellikle bir bölümden çok etkilendiği, o bölümü izleyince çok üzüldüğü ve hatta avukatıyla konuşup dava açmak istediği ortaya çıktı.

Netflix dizisinin bir bölümünde, kardeşi Prenses Cecilie’nin uçak kazasında ölümüne yer verilmişti. Ancak kraliyet uzmanına göre; bu bölümde Prens Philip kardeşinin ölümüne kendisi sebep olmuş gibi tasvir edilince çok üzülmüş ve avukatlarıyla konuşmuştu.

Kraliyet tarihçisi ve yazarı Hugo Vickers The Sunday Times’a şunları söyledi: “Prens Philip’in avukatına danıştığını ve ‘Bu konuda ne yapabilirim?’ diye sorduğunu biliyorum. Tanımlanma şekline çok üzüldü. O bir insandı. Herkes gibi incinebilirdi.”

26 yaşındaki Prenses Cecilie, uçağının Kasım 1937’de Belçika’daki bir fabrika kulesine çarpmasından kısa bir süre önce havadayken doğum yapmıştı. Bebeğin cesedi, Oostende yakınlarında kocası ve iki küçük oğluyla birlikte enkazda bulundu.

The Crown’da, Almanya’dan Londra’ya uçma kararı, o zamanlar 16 yaşında olan Philip’in okulda sorunlar yaşaması üzerine verilmiş gibi tasvir ediliyor. Hatta bir sahnede babaları Yunanistan ve Danimarka Prensi Andrew şunları söylüyor: “Burada olmaya cüret etmesine şaşırdım. Philip ve disiplinsizliği olmasaydı, o uçağa asla binmezdi. Doğru, değil mi oğlum? Hepimizin burada en sevdiğim çocuğumu gömmemizin sebebi sensin. Çıkarın onu buradan.”

Bölüm, 2017’de ikinci sezonda yayınlandı. Sunday Times’ın haberine göre de kraliyet avukatları Farrer & Co ile temasa geçildi ancak herhangi bir işlem yapılmadı.

Dizi, son zamanlarda da Diana ile ilgili bölümlerle de kraliyetin sert eleştirilerini alıyor.