  • BIST 1.396,210
  • Altın 489,36
  • Dolar 8,6450
  • Euro 10,1150
  • Lefkoşa 34 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAÇocuklarda Dikkat Dağınıklığı ve Asabiyete Dikkat !

Prof. Dr. Bilge: Covid-19’da erken doğum riski artıyor

»
Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, corona virüsü vakalarının büyük çoğunluğunun Delta varyantından kaynaklandığını belirterek özellikle hamilelerdeki artışa dikkat çekti.
Prof. Dr. Bilge: Covid-19’da erken doğum riski artıyor

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge, salgında delta varyantının önceki versiyonlara göre daha bulaşıcı olduğunu söyledi. Son dönemde Covid-19’un daha genç yaşlara inmesiyle birlikte hamilelerde de bu hastalığın görülme sıklığının arttığını belirten Prof. Dr. Bilge, corona virüsü atlatanların da mutlaka iki doz aşı olması gerektiğini söyledi.

Hamile veya emziren anneler ile 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin Covıd-19’a karşı aşılanması gerektiğini vurgulayan Bilge şunları söyledi:

– Delta varyantının orijinal veya Alfa varyantlarından daha bulaşıcı olmasının yanı sıra, daha önce sadece hafif enfeksiyonların görüldüğü yaş gruplarında artık daha ciddi hastalıklara ve buna bağlı olarak hastane yatışlarına neden oluyor. Dünyada son dönemde Covid-19’un daha genç yaşlara inmesi ile birlikte hamilelerde de bu hastalığın görülme sıklığında artış olmakta ve buna bağlı olarak da hamilelerde de Covid-19’a bağlı ölümler görülmektedir.

Eskişehir İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Uğur Bilge

– Hamilelikte hem Covid-19’a bağlı ciddi hastalık riski hem de erken doğum riski artmaktadır. Covid-19, gebelerde daha şiddetli seyretmektedir. Bu nedenle hamile, emziren, hamile kalmaya çalışan veya gelecekte hamile kalabilecek kişiler de dahil olmak üzere 12 yaş ve üzerindeki tüm kişilerin Covid-19’a karşı aşılanması önerilmektedir.

MUTLAKA İKİ DOZ AŞI OLUN

– Aşılar, kısırlığa neden olmamaktadır. Covid-19’un üreme sistemi ile ilgili bozukluklar yaptığı ise bilinmektedir. Covid-19 geçirenlerin de mutlaka aşılanması gerekiyor. Dünyada halen Covid-19 geçirenlerin tekrar aynı hastalığa yakalandıkları ve komplikasyon geçirdiği bilinmektedir. Ayrıca Covid-19 geçirip aşılanmayanlar, tam aşılanlara göre 2 kat daha fazla yeniden enfekte olma riskiyle karşı karşıyadır.

– Doğal bağışıklık düşünülenden daha erken azalırken, aşıların bize daha güçlü ve uzun bağışıklık sağlayabileceğine yönelik teoriler de vardır. Bu nedenle hastalığı atlatanlar da mutlaka tam doz aşılanmalıdır. Delta varyantı, özellikle aşılanmamış veya sadece kısmen aşılanmış olan kişilerde iki kat daha fazla hastaneye yatışa neden olmaktadır. Genç yetişkinlerin de tam, 2 doz olarak aşılanması eskisinden daha da önemlidir. Çünkü bu yaş grubunun şiddetli Covid-19 hastası olmayacakları ön yargısı ne yazık ki artık doğru değildir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de HES uygulamasında yeni dönem: Aşıların geçerli olduğu ülkeler görülecek18 Eylül 2021 Cumartesi 19:01
  • ‘Kış çok ağır geçecek’ dedi… Yeniden kapanmaya işaret etti18 Eylül 2021 Cumartesi 16:33
  • MetroPoLL anketi yayımlandı: Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı18 Eylül 2021 Cumartesi 14:35
  • Kavala'nın serbest bırakılması için 30 Kasım'a kadar süre18 Eylül 2021 Cumartesi 13:02
  • Uygur lidere yeni giriş yasağı konmuş: Türkiye’ye alınmadı18 Eylül 2021 Cumartesi 12:07
  • İngiltere, Türkiye'yi kırmızı listeden çıkardı17 Eylül 2021 Cuma 22:43
  • Fatih Erbakan: Mecbur kalındığında Türkovac, aşıların içinde en uygunu olarak düşünülebilir17 Eylül 2021 Cuma 22:34
  • Celal Şengör’ün öğrencisini taciz ettiği ortaya çıktı17 Eylül 2021 Cuma 10:51
  • Ahmet Hakan: Sabah-ı şerifleriniz hayırlı olsun Ali Erbaş Bey17 Eylül 2021 Cuma 09:25
  • The Times’tan kritik Türkiye iddiası: Kırmızı listeden çıkıyor17 Eylül 2021 Cuma 09:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti