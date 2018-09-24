  • BIST 99.233
  • Altın 238,094
  • Dolar 6,1507
  • Euro 7,2566
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 31 °C
SON DAKİKADAÜ, yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular devam ediyor

Prof.Dr. Fırat Purtaş; "Ülke Yararına Çok Büyük Ve Anlamlı Bir Girişim"

» »
TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Prof.Dr. Fırat Purtaş Kıbrıs Modern Sanat Müzesini Ziyaret Etti.
Prof.Dr. Fırat Purtaş; "Ülke Yararına Çok Büyük Ve Anlamlı Bir Girişim"

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreter yardımcısı Prof.Dr. Fırat Purtaş ve TÜRKSOY basın yayın ve enformasyon sorumlusu Güler Fedai Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Açılışı 27 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek Kıbrıs Modern Sanat Müzesine ziyarette, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreter yardımcısı Prof.Dr. Fırat Purtaş ve TÜRKSOY Basın Yayın ve Enformasyon sorumlusu Güler Fedai'yi,  Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel kabul etti. Kabulde Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu'da hazır bulundu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nden alınan bilgiye göre, ziyarette eserler hakkında bilgiler alan Prof.Dr. Fırat Purtaş ve Güler Fedai, TÜRKSOY'un geleneksel etkinliği olan ressamlar buluşmalarına katılan sanatçıların eserlerini de izleme imkanı buldular. Ayrıca, ileride tamamlanacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile ilgili olarak TURKSOY ile birlikte yapılacak etkinlikler hakkında görüş ve önerilerde bulundular.

Prof.Dr. Fırat Purtaş; "Ülke Yararına Çok Büyük Ve Anlamlı Bir Girişim"

Prof.Dr. Fırat Purtaş, müzede yaptığı açıklamada, kısa sürede biraraya gelmiş muhteşem eserlerden oluşan Kıbrıs Modern Sanat Müzesini fevkalede bir çalışma olarak değerlendirerek, KKTC'nin turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti. Eserlere ait hikayeleri dinlerken büyülendiğini  de ifade eden Fırat, ülke yararına çok büyük ve anlamlı bir girişim olduğunu ve Dr.Suat İ.Günsel'in çok çok ileriyi görme vizyonu olduğunun altını çizdi.

TÜRKSOY'a Üye 5 Ülkeden 8 Opera Sanatçısı Girne Üniversitesi'ne Ait Oasis Otel'de Gerçekleştirilecek Resepsiyonda Konser Verecek

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 27 Eylül’de törenle açılıyor. Girne Üniversitesi'ne ait Oasis Otelde gerçekleştirilecek açılış resepsiyonunda TÜRKSOY'a üye 5 ülkeden 8 opera sanatçısı konser verecek

TÜRKSOY teşkilatı kapsamında TÜRKSOY'a üye ülkelerden opera sanatçılarının açılış resepsiyonunda konser verecekleri de belirten Prof.Dr. Fırat Purtaş, konserde,  Kazakistan'dan Nazym SAGYNTAY (Soprano) ve Yerlan JANDARBAY (Tenor), Kırgızistan'dan Yuliya BABICH (Konsertmaister) ve Aziza MAMATNAZAR KYZY (Soprano), Azerbaycan'dan Aleonara MUSTAFAYEVA (Soprano), Kabardin Balkaria'dan Leyla GURTUYEVA (RUSYA FEDERASYONU)ve KKTC'den Tuğrul ENVER TÖRE (Baritone) ile Sermin DİKMEN TÖRE'nin (Soprano) hazır olacaklarını açıkladı.

Etiketler: , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Ülkemizi Temsil Ediyor…19 Eylül 2018 Çarşamba 17:26
  • YDÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde “Güvenlik Araştırmaları” yüksek lisans programı açıldı19 Eylül 2018 Çarşamba 16:49
  • İnsan Sağlığına Yararlı Bakteriler; Probiyotikler18 Eylül 2018 Salı 15:55
  • Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nden anlaşma17 Eylül 2018 Pazartesi 17:11
  • YDÜ Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programına başvurular başladı17 Eylül 2018 Pazartesi 16:49
  • Lenfoma Nedir Belirtileri Nelerdir?16 Eylül 2018 Pazar 17:14
  • Hecer: “Hayvancılık Sektörünün Tüm Paydaşlarının Biraraya Geleceği Bir Kongre”16 Eylül 2018 Pazar 14:47
  • Yarı Kurak İklim Koşullarına Sahip Ülkemizde Yeşil Çatı Uygulamaları Üzerine Fizibilite Çalışması Yapıldı12 Eylül 2018 Çarşamba 16:49
  • Hamilelik Döneminde Doğru Beslenme11 Eylül 2018 Salı 15:49
  • YDÜ'de YÖDAK Onaylı 10 Yeni Doktora ve Yüksek Lisans Program Açıldı…10 Eylül 2018 Pazartesi 21:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti