Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreter yardımcısı Prof.Dr. Fırat Purtaş ve TÜRKSOY basın yayın ve enformasyon sorumlusu Güler Fedai Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'ne bir ziyaret gerçekleştirdi.

Açılışı 27 Eylül Perşembe günü gerçekleştirilecek Kıbrıs Modern Sanat Müzesine ziyarette, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreter yardımcısı Prof.Dr. Fırat Purtaş ve TÜRKSOY Basın Yayın ve Enformasyon sorumlusu Güler Fedai'yi, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ.Günsel kabul etti. Kabulde Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Fahreddin Sadıkoğlu'da hazır bulundu.

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi'nden alınan bilgiye göre, ziyarette eserler hakkında bilgiler alan Prof.Dr. Fırat Purtaş ve Güler Fedai, TÜRKSOY'un geleneksel etkinliği olan ressamlar buluşmalarına katılan sanatçıların eserlerini de izleme imkanı buldular. Ayrıca, ileride tamamlanacak olan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile ilgili olarak TURKSOY ile birlikte yapılacak etkinlikler hakkında görüş ve önerilerde bulundular.

Prof.Dr. Fırat Purtaş; "Ülke Yararına Çok Büyük Ve Anlamlı Bir Girişim"

Prof.Dr. Fırat Purtaş, müzede yaptığı açıklamada, kısa sürede biraraya gelmiş muhteşem eserlerden oluşan Kıbrıs Modern Sanat Müzesini fevkalede bir çalışma olarak değerlendirerek, KKTC'nin turizm potansiyeline büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti. Eserlere ait hikayeleri dinlerken büyülendiğini de ifade eden Fırat, ülke yararına çok büyük ve anlamlı bir girişim olduğunu ve Dr.Suat İ.Günsel'in çok çok ileriyi görme vizyonu olduğunun altını çizdi.

TÜRKSOY'a Üye 5 Ülkeden 8 Opera Sanatçısı Girne Üniversitesi'ne Ait Oasis Otel'de Gerçekleştirilecek Resepsiyonda Konser Verecek

Kıbrıs Modern Sanat Müzesi, 27 Eylül’de törenle açılıyor. Girne Üniversitesi'ne ait Oasis Otelde gerçekleştirilecek açılış resepsiyonunda TÜRKSOY'a üye 5 ülkeden 8 opera sanatçısı konser verecek

TÜRKSOY teşkilatı kapsamında TÜRKSOY'a üye ülkelerden opera sanatçılarının açılış resepsiyonunda konser verecekleri de belirten Prof.Dr. Fırat Purtaş, konserde, Kazakistan'dan Nazym SAGYNTAY (Soprano) ve Yerlan JANDARBAY (Tenor), Kırgızistan'dan Yuliya BABICH (Konsertmaister) ve Aziza MAMATNAZAR KYZY (Soprano), Azerbaycan'dan Aleonara MUSTAFAYEVA (Soprano), Kabardin Balkaria'dan Leyla GURTUYEVA (RUSYA FEDERASYONU)ve KKTC'den Tuğrul ENVER TÖRE (Baritone) ile Sermin DİKMEN TÖRE'nin (Soprano) hazır olacaklarını açıkladı.