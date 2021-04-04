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Prof. Dr. İsmail Balık'tan 'süreç yeni mutasyonlara gebe' uyarısı

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Prof. Dr. İsmail Balık, dünyada Kovid-19 vaka sayılarındaki artışta en önemli faktörün İngiltere varyantı olduğunu belirterek, "Yaşanan süreç yeni mutasyonlara gebe." dedi.
Prof. Dr. İsmail Balık'tan 'süreç yeni mutasyonlara gebe' uyarısı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, AA muhabirine, Kovid-19 virüsünde mutasyonların etkisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Salgında dünyada başta Avrupa ülkelerinde olmak üzere üçüncü dalganın görüldüğünü anlatan Balık, vaka sayılarındaki artışta en önemli faktörün İngiltere varyantının yaygınlaşması olduğunu söyledi.

Balık, Türkiye'de yaklaşık bir ay önce özellikle Karadeniz Bölgesi'nde yüksek vaka artışları yaşandığına işaret ederek, "Ben dahil birçok arkadaşımız, bu bölgede bu mutantın yayılmış olabileceğini söylemiştik. Nitekim Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıkladı, Türkiye'deki vakaların yüzde 75'inden bu mutant sorumlu." diye konuştu.

"Mutant virüsten gençler ve çocuklar da etkilendi"

İngiltere mutantının çok kolay bulaştığını anlatan Balık, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bulaştırıcılık kapasitesi yüzde 40-70 ama öldürücülük kapasitesi eski virüs gibi. Dolayısıyla bu virüs eylül-ekimde İngiltere'de ilk çıktığında oradaki gözlemlerle, yayıldığında salgının çok daha hızlı büyüyeceği net şekilde öngörüldü. Bunun en önemli özelliklerinden biri, kolay bulaştığından, önceki virüsten daha az etkilenen yaş grubu olan genç ve çocukların da etkilenmesi oldu. Hızlı vaka artışlarındaki faktörlerden biri de bu."

Salgınla mücadelede bireysel tedbirlerin çok daha önem kazandığını vurgulayan Balık, maske, mesafe, hijyenin yanı sıra kesinlikle kalabalık ortamlardan kaçınılması gerektiğine dikkati çekti. Balık, hızlı bulaşan virüslerin kalabalığı çok sevdiğini belirterek, "Kalabalık ortamda maskenin anlık çıkarılması, maskenin burnun altına indirilmesiyle virüs hızla bulaşabiliyor." dedi.

Aile içi bulaşın da çok etkili olduğuna işaret eden Balık, akraba ziyaretleri ile toplu etkinliklerin bulaşma hızını çok artırdığını ifade etti. Prof. Dr. Balık, "Karadeniz Bölgesi'nde özellikle yerel yöneticiler bu gözlemlerini ifade etti. Daha sonra iller arasında seyahat kısıtlaması olmadığı için kolaylıkla Türkiye'nin her yanına yayıldı." diye konuştu.

 "Bu tip virüsler çok fazla mutasyon yapma özelliği taşır"

İngiltere mutantının şu an tüm dünyada dominant virüs haline geldiğini belirten Balık, "Bu virüs artık Kovid-19 salgınını devam ettiren virüs." ifadesini kullandı.

Balık, bu tip virüslerin çok fazla mutasyon yapma özelliği taşıdığını dile getirerek, şu bilgileri paylaştı:

"Mutasyon yapma riskini artıran en önemli faktör de özellikle enfeksiyonun çok yayılması. Şu an yaşanan süreç yeni mutasyonlara gebe. Bu mutasyonlar belki daha iyi olabilir ve virüs bir süre sonra kendi kendine salgını bitirebilir ya da aşıdan ve bağışıklıktan kaçan bir formata da dönüşebilir. Bununla ilgili bilim dünyası yakın takipte olacaktır.

Ayrıca bir yerde hastalık ne kadar fazla görülürse kendimize özgü mutasyon ihtimali de o kadar fazla olur. Türkiye'ye özgü de bir mutasyon çıkmış olabilir. Eğer çıkmışsa, bunların araştırmaları yapılıyor."

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