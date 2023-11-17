Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Yakın Doğu Üniversitesi’nde “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz” konulu konferans verecek

Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nün özel etkinlik serisi olan “Diplomasi ve Dış Politika Konferansları” kapsamında, 17 Kasım Cuma günü, saat 10.30’da “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz” konulu konferans ver

Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Doğu Enstitüsü’nün özel etkinlik serisi olan “Diplomasi ve Dış Politika Konferansları” kapsamında, 17 Kasım Cuma günü, saat 10.30’da “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz” konulu konferans verecek. Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, Doğu Akdeniz ve Kıbrıs eksenli diplomatik ve jeopolitİk süreçlerle ilgili görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde İrfan Günsel Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz” konferansının moderatörlüğünü ise Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı üstlenecek. Konferansın ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yılı kutlamaları kapsamında T.C. Lefkoşa Büyükelçiliğince hazırlanmış “Diplomasinin Yüzyılı Fotoğraf Sergisi” katılımcıların beğenisine sunulacak.

Doç. Dr. Mustafa Çıraklı: “Böylesi tarihi bir eşikte Sayın Feyzioğlu’nu ağırlayacağımız için heyecanlıyız”

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nu öğrenci ve akademisyenlerle buluşturmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Yakın Doğu Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, etkinliğin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100’üncü, KKTC'nin ise 40’ıncı kuruluş yıldönümünün kutlandığı bu dönemde gerçekleşmesi nedeniyle çok daha anlamlı bir hale geldiğini vurguladı. Doç. Dr. Mustafa Çıraklı, “Kıbrıs ve Doğu Akdeniz” konferansında KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti için hayati öneme sahip diplomatik ve jeopolitik süreçlerin değerlendirileceğini ifade etti.