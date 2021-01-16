Prof. Dr. Nedime Serakıncı: "Sinovac aşısına 'Çin malı' diye yaklaşmak doğru değildir"

Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Çin ilaç şirketi Sinovac'ın ürettiği koronavirüs aşısına 'Çin malı' diye yaklaşmanın doğru olmadığını belirterek, "Aşıyla ilgili henüz AB kararını vermedi. Aşı en fazla tutmaz. Sıram geldiğinde ben de aşı olacağım."

Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Çin ilaç şirketi Sinovac'ın ürettiği koronavirüs aşısına 'Çin malı' diye yaklaşmanın doğru olmadığını belirterek, "Aşıyla ilgili henüz AB kararını vermedi. Aşı en fazla tutmaz. Sıram geldiğinde ben de aşı olacağım. Aşıdan korkmamak gerek" dedi.

Tıbbi Biyoloji ve Genetik Uzmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, Çin aşısına yönelik dedikoduları doğru bulmadığını belirterek, “Çin malı diye yaklaşmak yanlıştır. Aşıdan korkmamak gerek” dedi.

"ÇİN AŞISI OLURUM"

Sırası geldiğinde Çin aşısı olacağını söyleyen Serakıncı, "Birinci derece hastalarla temasta olan bir kişi değilim. Hastane içinde değilim. O yüzden başvuru yapmadım. Ancak sıram geldiğinde Çin aşısı olacağım" diye konuştu.

Prof. Dr. Nedime Serakıncı, TV2020’de Reşat Akar’ın sunduğu programa katılarak, Çin aşısı etkinliğine yönelik dedikoduların yanlış olduğunu belirterek, “Çin aşıs yapmanın en büyük riski ne olabilir ki? En fazla bu aşı tutmaz, çalışmaz” dedi.