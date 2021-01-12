Profesör uyardı: Virüs sağlıklı çocukları da etkiliyor ve ölümlere neden oluyor

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Derya Alabaz, çocuk vakalarda artış gözlendiğini belirterek uyardı: “Çocukları da etkiliyor ve ölümlere neden oluyor.”

Salgının ilk aylarında hastalığı hafif ya da semptomsuz geçirdiği görülen çocuk vakalarda son dönemde ağır tablolarla karşılaştıklarına dikkati çeken Prof. Dr. Alabaz, ebeveynlere hastalığı hafife almamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Enfekte olan çocuk vakaların hayatlarının ileriki yıllarında ne gibi tablolarla karşılaşacaklarının hala bilinmediğini vurgulayan Prof. Dr. Derya Alabaz, şöyle konuştu: “Erişkinlerle beraber çocuk vakalar da artıyor. Halkımızda hastalıkla ilgili farkındalığının olmamasından da kaynaklandığını düşünüyoruz. Çünkü gelen birçok çocuğun aslında okul teması yokken aile fertlerinin dışarıdan getirdiğini, annelerin gezmelerden, babaların işlerden alıp getirdiğini gözlemliyoruz.”

Çocukların semptomlarının az olması nedeniyle geç gelebilen vakalar olduğunu belirten Prof. Dr. Alabaz, şöyle devam etti: “Covid olduğunu düşünmedikleri bulgular yani çok ağır ateş, öksürük ya da pnömoni gibi tablosu olmayan çocukları aileler ister istemez hastaneye getirmek, yeni bir enfeksiyon ajanı almak istemiyorlar. Sonuçta bir virüs hastalığı ve sadece erişkinleri tutan bir hastalık olmadığını artık herkesin anlaması gerekiyor. Çocukları da etkiliyor ve ölümlere neden oluyor. Bize gelen vakalar yoğun bakımda çok başarılı bir şekilde tedavi ettiğimiz vakalar ama geç gelip kaybedilmiş vakalar da var. Bunlar sadece sağlıklı olmayan çocuklar değil, sağlıklı çocuklardan da gelemeden kaybedilmiş ani kayıplar oluyor. Bu hastaların da ani ölümlerinin görüldüğünün bilinmesi gerekiyor. Çocuk vakalar bu yönden de risk altında.”