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Profesörden ‘mutasyon’ uyarısı: Mesafe 2 metre, süre 10 dakika, maske çift

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Profesörden ‘mutasyon’ uyarısı: Mesafe 2 metre, süre 10 dakika, maske çift
Profesörden ‘mutasyon’ uyarısı: Mesafe 2 metre, süre 10 dakika, maske çift

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın mutasyonlu virüsle bulaşın arttığına dikkat çekerek uyardı.

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre 8-14 Şubat tarihlerinde nüfusa oranla Covid- 19 vaka sayılarının en yüksek olduğu yerler sıralamasında ilk beşte Karadeniz bölgesinden iller (Trabzon, Rize, Ordu, Giresun ve Samsun) yer alıyordu.

Karadeniz bölgesinde çalışmalarını sürdüren filyasyon ekipleri, son günlerde Covid19’un en fazla cenaze namazları, taziye ve aile içi ev ziyaretlerinde yayıldığını tespit etti. Vaka sayılarının oransal olarak en yüksek olduğu illerde hafta sonu kısıtlamalarında ilçe geçişlerine, köy ve mahallelere çıkışlara yasak getirildi, cenaze namazlarına katılım 30 kişiyle sınırlandırıldı. 

Prof. Dr. Aydın, mutasyonlu virüsün yeni bir dalga oluşturma tehlikesine vurgu yaparak şu uyarıları sıraladı: “Bulaşın 1.5 misli arttığı ispatlanmış durumda. O nedenle maske mesafe ve hijyen kurallarını daha da arttırmamız gerekiyor. Bir arada bulunmayı eskiden 15 dakika diye ifade ederken şimdi 10 dakikaya indi. Maskenin standart bir maske olması çok önemli, olmuyorsa çift maske kullanılmalı. Mesafenin de 1.5 metreden 2 metreye çıkartılması önemli. Mutasyonların Karadeniz’e yayılması sonucu riskin giderek büyüyerek, arzu etmediğimiz, bir daha yaşamak istemediğimiz kasım ayını bir daha yaşatma ihtimali var. Bunu da yeni bir pik veya dalga olarak isimlendirmek mümkün”

Kitlerle ilgili eksikliklere dikkat çeken Aydın şunları söyledi: “Ülkemizde artık üç mutasyon da var. Mutasyonlu virüs çalışılabilen kitler çalışma merkezlerinde ve bizde de var. Maalesef şu ana kadar çalıştığımız İngiliz mutasyonu idi. Ama bu günden itibaren Brezilya ve Güney Afrika mutasyonu da çalışabilir kitlerimiz geliyor. Dolayısıyla bundan sonra mutasyonluların da nereden köken aldığını görebileceğiz. Bu şehirde (Trabzon) de mutasyonlu sayısının belli bir sayıya ulaştığını biliyoruz. Ancak bütün pozitif vakalarda çalışmadığımız için tek parametrenin o olacağını söylemek şimdiden doğru olmaz. Bütün pozitiflerimizle çalışıp mutasyonun hangi oranda olduğunu görmek gerekiyor ki doğru sonuçlara ulaşabilelim.”

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