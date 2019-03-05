“Projeyle ilgili tartışmalarda popülizm yapılıyor”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nun bugünkü toplantısı, güncel konuşmaların tamamlanmasıyla sona erdi.

Güncel konuşmaların son bölümünde, Şahinler köyüne yapılacak "Ölü Hayvan ve Hayvan Atıkları Deposu ile Transfer İstasyonu" projesi konuşuldu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, projeyle ilgili tartışmalarda popülizm yapıldığını belirterek, 8 yıldır gündemde olduğunu belirttiği proje hakkında bilgi verdi. Şahali, ortada çevre felaketine yol açacak bir durum olmadığını ve kurulacak tesisle, ülkenin en büyük sorunlarından birine çözüm bulunacağını söyledi.

ZAROĞLU

YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu, dün 62. maddeden söz isteminin kabul edilmemesini protesto ederek iç tüzüğün ilgili maddesini okudu.

Güzelyurt’ta Şahinler köyüne yapılmak istenen hayvansal atıkların bertarafına yönelik projeye değinen Zaroğlu, tesisin kurulacağı yeri ve “projenin plansızlığını” eleştirdi.

Hükümetin konuya ilgi göstermediğini, bölge halkına bilgi verilmediğini, istişare edilmediğini söyleyen Zaroğlu, bölge halkının projeye karşı eylemler yaptığını anlattı.

Fizibilite ve ÇED raporlarının hazırlanmadığını savunan Zaroğlu, projenin aceleye getirildiğini, bunun soru işareti yarattığını söyledi.

Bu tarz projelerin yaşam ve tarım alanlarına uzak bölgelerde yapılması gerektiğini dile getiren Zaroğlu, hayvan ölü ve atıklarının depolanacağı merkezin yerinin hatalı olduğunu savundu.

Zaroğlu, projenin hayata geçirilmeden iyi bir şekilde etüt edilmesi, yer seçimi konusunda yapılan yanlıştan dönülmesi ve bölge halkının da destek ve görüşlerinin alınması gerektiğini söyledi.

ÖZTÜRK

UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, Karpaz halkının sorunları konusunda konuşmak için uzun bir hazırlık yaparak hazırladığı konuşmayı yapmayacağını çünkü salonda bu sorunları dinleyerek yanıt verecek kimse bulunmadığını, hükümetin sorunlara duyarsız kaldığını belirtti.

GÜNDÜZ

UBP Milletvekili Menteş Gündüz, “Şahinler Köyü Ölü Hayvan Atık Deposu” konusunda konuşma yaptı.

Projenin yapılmak istendiği alanın evlere ve yaşam alanlarına yakın olduğunu dile getiren Gündüz, projenin bölge halkını huzursuz ettiğini belirtti.

Gündüz, yer değiştirme konusunda AB’nin hali araziler ve Türk koçanlı alanlara destek verdiğini söyleyerek, projenin faklı bir alana yapılması için iyi niyetli çaba ile çözüm sağlanabileceğini kaydetti.

“PROJE DOĞRU, LOKASYON YANLIŞ”

Bölge halkının eylem yaptığını söyleyen Gündüz, projenin doğru ama lokasyonun yanlış olduğunu ifade etti. Bölgenin gelişme bölgesi olduğunu dile getiren Gündüz, proje ile ilgili eksikliklere değindi. Gündüz, “Köy sakinlerini polisle karşı karşıya getirmeyelim, soruna çözüm üretelim” dedi.

ÖZDENEFE

CTP Milletvekili Fazilet Özdenefe, söz alarak salı günleri yapılan Meclis oturumunun muhalefetin sesini duyurabilmesi için önemli olduğunu ve bakanların da yanıtlamak amacıyla Meclis’te bulunduğunu söyledi.

Özdenefe, usule göre Meclis Başkanı yokken Meclis Başkan Yardımcısı’nın görevi üstlenmesi gerektiğini söyleyerek, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre’nin nerede olduğunu sordu.

UBP Milletvekili Öztürk’ün Karpaz halkının sorunlarıyla ilgili konuşmasını dinlemek üzere Bakan Şahali’nin salonda bulunduğunu söyleyen Özdenefe, Öztürk’ün “Meclis’te yanıt verecek bir bakan olmadığından konuşmasını yapmadığını” söylemesini eleştirdi.

BEROVA

Meclis Başkanlığı koltuğunda oturan UBP Milletvekili Özdemir Berova, bugün yaşanan durumun ilk defa yaşanmadığını, CTP’nin itirazlarını yazıyla sunabileceğini kaydetti.

ŞAHALİ

Daha sonra söz alan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, popülizm yaparak sonuç üretilemeyeceğini söyledi.

Hayvansal atıklar ve yan ürünlerin bertarafına ilişkin konunun 8 yıldan beri gündemde olduğunu dile getiren Şahali, çok sayıda hükümet döneminde bu konunun gündeme geldiğini söyledi.

Şahali, Şahinler köyünde hayvansal atıklar ve yan ürünlerin toplanacağı bir merkezin oluşturulacağını projenin 8 boyutu bulunduğunu ifade etti.

Bugün yaşanan tartışmaların popülizm olduğunu dile getiren Şahali, toplama sistemine ilişkin detayların merak edilmediğini ve araştırılmadığını kaydetti.

Proje kapsamında 2 bin metrekarelik bir alana 21 metrekarelik iki ayrı konteynır, trafo, jeneratör, güneş enerji sistemi kurulacağını dile getiren Şahali, görsel olarak neredeyse kaybolabilecek bir tesisten bahsedildiğini, hayvansal atıkların ortadan kaldırılması konusunda yeni bir düzenin kurulacağını söyledi.

Şahali, Haspolat’ta yakma tesisi, Geçitkale, İskele, Gazimağusa, Ziyamet, Şahinler’de de tesisler kurulacağını belirtti.

“ÇED RAPORU GEREKMEZ”

Projenin ÇED raporu gerektirmeyecek bir proje olduğunu dile getiren Şahali, bunun yasada da belirtildiğini kaydetti.

Bakanlığın projeye ilgisiz kaldığının doğru olmadığını söyleyen Şahali, oluşan duyarlılığın bilgi noksanlığından da yaşanabileceği düşüncesinden hareketle bilgi vermek için toplantılar yapıldığını ve yapılacağını kaydetti.

Şahali, hassas bir fizibilite raporu hazırlandığını, maliyetinin belirlendiğini dile getirerek, 2016 Mart ayında tesisin yakma ünitelerinin Veteriner Dairesi’ne teslim edildiğini, geriye yerleşiminin kaldığını söyledi.

“PROJE 8 YILDIR GÜNDEMDE…”

Proje ile ilgili teknik bilgi veren Şahali, devletin devamlılığı göz önünde bulundurulduğunda 8 yıldan beri gündemde olan projenin hayata geçirilmesi gerektiğini, ortada çevre felaketine yol açacak bir durum olmadığını, ülkenin en büyük sorunlarından birine çözüm bulunacağını belirtti.

Şahali, sorumlu siyasetin doğru projeleri desteklemekten geçtiğini ifade etti.

“Uygulanacak proje çevre açısından sorun teşkil edecek bir proje değil” diyen Şahali,

ÇALUDA: “GÜZELYURT-LEFKE ANA YOLU 7 YILDIR TAMAMLANMADI”

UBP Milletvekili Aytaç Çaluda, “Lefke-Güzelyurt Çift Şerit Yolu ve Projesi Yapılıp Tamamlanamayan Yollar” konusunda söz aldı.

Çaluda, hükümetin Meclis’te bulunmamasını eleştirerek, hükümetten bu konuya daha duyarlı olması çağrısında bulundu.

Güzelyurt-Lefke ana yolunun 7 yıldan beri tamamlanamadığını söyleyen Çaluda, tamamlanıp trafiğe açılan bölümünde de eksikliklerin devam ettiğini, ışıklandırma yapılmadığını belirtti.

Çaluda, ara emri gerekçesiyle yollarda hiçbir adım atılmadığını, ara emri sorunu olmayan bölümlerdeki eksikliklerin giderilmediğini kaydederek bu eksikliklerin ne zaman giderileceğini sordu.

Çaluda, Bostancı-Taşpınar yolunun da yarım kaldığını söyleyerek, Gönyeli- Güzelyurt yolu, Alayköy kavşağı ve Haspolat yollarının ne zaman tamamlanacağını hakkında bilgi talep etti.

Lefkoşa Girne anayolu Ciklos mevkiinde sorunun hâlâ devam ettiğini belirten Çaluda, Çatalköy- Alsancak, Yonca Kavşağı-İskele, Meriç köy yolu, İskele- Çayırova, Balalan-Yenierenköy, Ardahan yollarının en kısa sürede tamamlanmasını istedi.

BEROVA

UBP Milletvekili Özdemir Berova da, usul hakkında söz aldı. Berova, Özdenefe’nin usule yönelik konuşmasını kınadı.

Meclis İç Tüzüğü’ne değinen Berova, tüzükte Meclis Başkanı veya Yardımcısı yoksa en yaşlı üyenin birleşimi yönetebileceğinin yer aldığını, bu kuralın gevşetildiğini ve pek çok oturumda birçok milletvekilinin bu görevi yaptığını belirterek, Özdenefe’nin konuşmasının usule uygun olmadığını kaydetti.

Berova, hükümetin 62. maddeyi ihlal ettiğini, Meclis oturumu devam ederken, Bakanlar Kurulu’nun toplanmasının iç tüzüğe aykırı olduğunu savundu.

Güncel konuşmaların tamamlanmasının ardından oturum sona erdi. Cumhuriyet Meclisi bir sonraki toplantısını 11 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da yapacak.