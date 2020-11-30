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PS5, Xbox Series X'i İkiye Katladı: İşte Satış Rakamları

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VGChartz, PlayStation 5 ve Xbox Series X|S'in çıkış günü satış rakamlarını açıkladı. PlayStation 5'in tahmin edildiği gibi rakibini önemli bir farkla geride bıraktığı ortaya çıktı.
PS5, Xbox Series X'i İkiye Katladı: İşte Satış Rakamları

Yeni nesil oyun konsolları için ilk satış rakamları gelmeye başlıyor. VGChartz'ın kaynaklarından aldığı veriye göre, PlayStation 5 çıkış gününde dünya genelinde tahmini 2,1 milyon ila 2,5 milyon arasında bir satış rakamı yakalamayı başardı. PS5 böylece tarihin en büyük açılış yapan konsolu oldu.

Sony'nin bir önceki konsolu PlayStation 4 çıkış gününde 1 milyon adet satabilmişti. 2 milyon rakamını yakalaması ise iki haftayı bulmuştu. PlayStation 5 bu anlamda çok açık bir farkla PlayStation 4'ü geride bırakmayı başarmış. Sony de bildiğiniz gibi dün PS5 için "tarihimin en hızlı satan konsolu" açıklaması yapmış ve daha önce eşi benzeri görülmemiş bir talep aldıklarını açıklamıştı.

PS5 satışlarının yarısı ABD'de

Konsol satışlarının adeta cenneti olan ABD yeni nesilde de pazarı domine etti. PlayStation 5 satışlarının 1 milyondan fazlasının sadece ABD'den geldiği belirtildi. Konsolun anavatanı Japonya'da ise yaklaşık 120 bin seviyesinde satış gerçekleşti. Avrupa'da da İngiltere (230-280 bin arası), Almanya (115-140 bin) ve Fransa (105-125 bin) en çok satış yapılan ilk üç ülke oldu.

PlayStation 5'in satış rakamlarını rakibi Xbox Series X|S ile karşılaştırdığımızda ise beklendiği gibi PS5'in açık ara önde olduğunu görüyoruz. Yeni Xbox konsolları dünya genelinde 1,1 milyon ila 1,4 milyon arasında tahmini bir satış gerçekleştirmiş. PS5, Xbox Series'in iki katı oranında satmayı başarmış.

Dünya genelindeki satışlarda ayrıca PS5'in diskli versiyonun dijital versiyona oranla çok daha fazla sattığı belirtiliyor. Toplam satışların yaklaşık %75'i diskli versiyona ait. Yurt dışında, 500 dolara satılan standart konsolların çok daha fazla talep gördüğü açıklanmıştı.

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