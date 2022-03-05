  • BIST 1.990,75
  • Altın 899.061
  • Dolar 14.1999
  • Euro 15.538
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPutin, Rusya'nın nükleer gücü için 'özel alarm' emri verdi

Putin: Operasyon zor bir karardı

» »
Putin: Operasyon zor bir karardı
Putin: Operasyon zor bir karardı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin onuncu gününde yeni açıklamalarda bulundu. Putin, Ukrayna'da her şeyin planlandığını ve Rus ordusunun özel askeri operasyonun bir parçası olarak hedeflerini gerçekleştireceğini söyledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin onuncu gününde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yeni bir açıklama yaptı. Putin, Ukrayna’da her şeyin planlandığını ve Rus ordusunun özel askeri operasyonun bir parçası olarak hedeflerini gerçekleştireceğini söyledi.

Rus havayolu şirketlerinin kadın çalışanları ile buluşan Putin, Ukrayna'daki özel operasyonun amaçları ile ilgili soruları yanıtladı.

Putin, “Bunu daha operasyonun başında söylemiştim ve bu karar alınmadan önce de söylemiştim. Şüphesiz zor bir karardı” diye konuştu.

Putin, Batı’nın Rusya’ya yönelik yaptırımlarını “savaş ilanına” benzeten Putin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini savundu ve Moskova’nın Ukrayna’nın doğusundaki Rusça konuşanları ve kendi çıkarlarını savunması gerektiğini söyledi.

Kremlin lideri, Rusya’nın Ukrayna’nın “askerden arındırılmasını” ve Ukrayna’nın tarafsız bir statüye sahip olmasını istediğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ukrayna'daki savaşı Putin çıkardı ve Putin bitirmeli04 Mart 2022 Cuma 19:30
  • Kremlin: ABD'nin Yaptırımları Kimsenin Görüşünü Değiştirmez04 Mart 2022 Cuma 18:05
  • NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, Putin'e, Ukrayna'daki Savaşı Derhal Durdurması Çağrısında Bulundu04 Mart 2022 Cuma 17:35
  • NATO’dan Rusya açıklaması: Savaş istemiyoruz ama…04 Mart 2022 Cuma 15:03
  • Rusya-Ukrayna savaşı… Korkunç iddia: Halka açık infazlar düzenlenecek04 Mart 2022 Cuma 14:44
  • Rusya’da “orduyu küçük düşürenlere” hapis cezası hazırlığı04 Mart 2022 Cuma 14:23
  • Ukrayna’da endişeli hazırlık: Halk tarihi heykelleri korumaya çalışıyor04 Mart 2022 Cuma 14:03
  • Dünyanın konuştuğu Abramovich: Beş parasız bir yetimken, Putin’i başkanlığa getiren isim oldu04 Mart 2022 Cuma 13:10
  • The Times: Zelenskiy üç suikast girişiminden kurtuldu04 Mart 2022 Cuma 12:48
  • Rusya-Ukrayna savaşı… Putin, gözünü Karadeniz’e dikti04 Mart 2022 Cuma 12:21
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti