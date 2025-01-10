  • BIST 9910.61
  • Altın 3065.948
  • Dolar 35.4086
  • Euro 36.2854
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPolonya, AB Konseyi dönem başkanlığını devraldı

Putin, Trump ile görüşmeye hazır

» »
Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Putin’in ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump ile görüşmeye hazır olduğunu bildirdi.
Putin, Trump ile görüşmeye hazır

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD'de başkanlık görevini devralmaya hazırlanan Donald Trump ile görüşmeye hazır olduğunu belirterek, "Bunun için herhangi bir şart aranmıyor." dedi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını yanıtladı.

ABD Başkanı seçilen Trump'ın, Putin ile görüşmeye hazır olduğu ve bunun için hazırlıkların yapıldığı yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, Putin'in de Trump ile görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

Peskov, "Putin, ABD Başkanı ve Donald Trump dahil uluslararası liderlerle etkileşime açık olduğunu defalarca dile getirdi. Bunun için herhangi bir şart aranmıyor. Bunun için mevcut sorunları diyalog aracıyla çözme isteği ve siyasi irade gerekli. Trump'ın sorunları diyalog aracılığıyla çözmeye hazır olduğunu görüyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Bu konu henüz kesinleşmedi. Görüşmeye karşılıklı olarak hazır olunduğunu baz alıyoruz." diye konuştu.

Kremlin Sözcüsü Peskov, bu konunun Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasının ardından belirleneceğini kaydetti.

ABD'de Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya 500 milyon dolar değerinde yeni güvenlik yardımı yapacağını duyurmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, "Mevcut ABD yönetiminin, savaşın devam etmesi için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu görüyoruz. Avrupa ülkeleri de bu yaklaşıma göre hareket ediyor." ifadelerini kullandı.

Peskov, Biden yönetiminin, Trump için "kötü miras" bırakmaya çalıştığını dile getirdi.

Ayrıca Peskov, Rusya'nın Ukrayna ile müzakerelerin yeniden başlatılması konusundaki şartlarının değişmediğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • American Airlines, Noel öncesi ABD'deki uçuşlarını 'teknik bir aksaklık' nedeniyle durdurdu25 Aralık 2024 Çarşamba 11:52
  • 16 yaşındaki çocuk, ailesinden 4 kişiyi öldürdü16 Aralık 2024 Pazartesi 19:24
  • Simpsonlar yine gündemde: 2025 tahminleri ve ekonomik çöküş kehaneti16 Aralık 2024 Pazartesi 12:39
  • 6.2 milyon dolara satın aldığı 'duvara bantlanmış muzu', 'diğerlerinden çok daha lezzetli' diyerek yedi02 Aralık 2024 Pazartesi 12:58
  • Trump'tan BRICS ülkelerine dolar tehdidi: 'Gümrük vergileri yüzde 100 artar'01 Aralık 2024 Pazar 21:38
  • ABD'de Trump 24 delege daha kazanırsa yeniden başkan seçilecek06 Kasım 2024 Çarşamba 09:52
  • Trump önde...06 Kasım 2024 Çarşamba 09:50
  • ABD'de seçimlerde Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunluğu sağladı06 Kasım 2024 Çarşamba 09:41
  • ABD Seçimleri 2024: Amerika bugün sandık başına gidiyor05 Kasım 2024 Salı 09:37
  • Trump, sosyal medyada saat satışına başladı: Fiyatı 100 bin dolar27 Eylül 2024 Cuma 09:56
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti