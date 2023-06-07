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Putin ve Zelenskiy’le görüşen Erdoğan’dan Kahovka Barajı önerisi

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Putin ve Zelenskiy’le görüşen Erdoğan’dan Kahovka Barajı önerisi
Putin ve Zelenskiy’le görüşen Erdoğan’dan Kahovka Barajı önerisi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmelerde, Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler ele alındı. Erdoğan görüşmelerde iki lidere, Herson’daki Kahovka Barajı’nda yaşanan patlamaya ilişkin detaylı araştırma için savaşan taraflardan uzmanların, Birleşmiş Milletler ve Türkiye dahil uluslararası toplumun katılımıyla bir komisyon kurulabileceğini ifade etti.

Erdoğan, Putin’le görüşmesinde Kahovka Barajı’ndaki patlamayla ilgili soruşturmanın şüpheye mahal vermeyecek şekilde yapılması gerektiğini söyledi. Türkiye olarak bu minvalde ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Erdoğan, tahıl koridorunda olduğu gibi bir müzakere yönteminin izlenebileceğini de dile getirdi.

Erdoğan, çatışmalar uzadıkça her gün yaşanan insani kayıpların önünü almanın da mümkün olmayacağını, bu nedenle müzakerelere dönüş fikrinin hakim kılınması gerektiğini vurgulayarak, adil barışın tesisine dair gayretlerini sürdüreceklerini ifade etti.

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