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Putin'i Jüpiter'e gönderme kampanyası' başlattılar

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Putin'i Jüpiter'e gönderme kampanyası' başlattılar
Putin'i Jüpiter'e gönderme kampanyası' başlattılar

Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, Ukrayna Hükümeti'nden Putin'i alaya alan bir bağış kampanyası geldi. Dijital Dönüşüm Bakanlığı tarafından açılan internet sitesi üzerinden, "Putin'i Jüpiter'e gönderin" çağrısı yapılıyor ve Putin'i uzaya taşıyacak roket için para toplandığı belirtiliyor.

2 MİLYON DOLAR TOPLANDI

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken, Ukrayna Hükümeti tarafından düzenlenen “Vladimir Putin’i uzaya gönderme” kampanyası için 2 milyon dolara yakın bağış toplandı.

Alaycı bağış kampanyası, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Jüpiter'e fırlatabilecek bir roket inşa etmek için para toplamayı hedefliyor. Kampanyada Putin’in neden bir başka gezegene değil de Jüpiter’e gönderileceği açıklanırken, “Jüpiter’in bir gaz devi ve Güneş sistemindeki en büyük gezegen” olduğu belirtildi.

 

EN AZ 2,99 DOLAR BAĞIŞLANABİLİYOR

Ukrayna’nın Dijital Dönüşüm Bakanlığı tarafından açılan putina.net adlı sitede “Eli kanlı diktatörü uzağa göndermek için roket yapımına yardım amacıyla bağış yapın” deniliyor. Açıklamalar İngilizce, Ukraynaca ve Rusça olarak yapılıyor.

Bakanlık, 100 milyon dolar bağış toplamayı hedefliyor. Roket yapımı için bağış yapmak isteyenlerden en az 2,99 dolar alınıyor.

"PUTİN'İ JÜPİTER'E GÖNDERİN!"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Dijital Dönüşüm Bakanı Mykhailo Fedorov, toplanan paranın Ukrayna askeri güçlerine ve savaş sonrası şehirlerin yeniden inşasına gideceğini söyledi.

Fedorov, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Herkes Putin’in ölmesini istiyor. Bu olana kadar biz Ukraynalılara ve tüm dünyaya eşsiz bir fırsat sunuyoruz: Putin’i Jüpiter’e gönderin" şeklinde alaycı çağrısını yaptıktan sonra, “Bir roket için 2,99 dolar bağışlayın. Tüm bağışlar harap olan altyapıyı yenilemede kullanılacak” diye yazdı.

"BUNU ELON MUSK YAPABİLİR"

Fedorov, Putin'i teke tek dövüşe çağıran bir tweet atan SpaceX kurucusu Elon Musk’a da “Putin’i Jüpiter’e Elon Musk’ın gönderebileceğinden eminim” diye yanıt verdi.

HEDEF 100 MİLYON KİŞİ

Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın uygun bulduğu ve Ukrayna devlet iştiraki Diia tarafından açılan putina.net adlı internet sitesi üzerinden yapılan çağrıda, “Şeytanı Jüpiter’e göndermek için yardım edecek 100 milyon dünya vatandaşına ulaşılmak istendiği” belirtiliyor.

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