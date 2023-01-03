  • BIST 5.683,29
  • Altın 1104.54
  • Dolar 18.7347
  • Euro 19.755
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Ralli pilotu Ken Block hayatını kaybetti

» »
Efsane ralli pilotu Ken Block, geçirdiği kar motoru kazası sonucu hayatını kaybetti.
Ralli pilotu Ken Block hayatını kaybetti

Profesyonel ralli pilotu Ken Block, 55 yaşında hayatını kaybetti.

Ken Block'un 2 Ocak tarihinde geçirdiği bir kar aracı (snowmobile) kazası sonrasında ciddi şekilde yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı duyuruldu.

Ken Block hafta boyunca ABD'nin Utah eyaletinde kar aracı bindiği paylaşımlarda bulunuyordu.

 

 

Ken Block'un vefatı sosyal medya hesabından duyurulurken şu ifadelere yer verildi:

"Ken Block'un bugün bir kar aracı (snowmobile) kazasında vefat ettiğini en derin üzüntülerimizle teyit edebiliriz. Ken bir vizyoner, öncü ve bir ikondu. Ve en önemlisi, bir baba ve eşti. O inanılmaz derecede özlenecek. Lütfen şu anda yas tutarken ailenin mahremiyetine saygı gösterelim."

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sporda şiddet ve saldırganlığın pek çok nedeni var!29 Kasım 2022 Salı 14:41
  • CMC Golf Kulübü Monthly Medal Şampiyonu Chris Moores…29 Kasım 2022 Salı 14:39
  • CMC’de Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu Heiner Helmer21 Kasım 2022 Pazartesi 17:41
  • CMC’de Creditwest Bank Golf Turnuvası Şampiyonu Heiner Helmer…21 Kasım 2022 Pazartesi 16:51
  • Turnuvada şampiyon Tamer Kaya16 Kasım 2022 Çarşamba 12:07
  • CMC’de Cumhuriyet Kupası  Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli…16 Kasım 2022 Çarşamba 09:12
  • CMC’de Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası Şampiyonu Gülay Garabli…15 Kasım 2022 Salı 23:06
  • Aksu Su Sporları Kulübü Feshi12 Kasım 2022 Cumartesi 13:32
  • Avrupa Şampiyonu Turunç’a Lefke Yardım ve Halk Derneği’nden Plaket07 Kasım 2022 Pazartesi 12:02
  • Drift NEU Organizasyonu Uluslararası statüde yapılacak05 Kasım 2022 Cumartesi 09:59
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti