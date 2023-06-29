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Rapor yayınlandı: Covid-19, Çin’deki bir laboratuvardan çıkmadı

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ABD'de yayımlanan yeni istihbarat raporunda Covid-19 virüsünün Çin'deki Wuhan Viroloji Enstitüsü Laboratuvarı'ndan (WVI) sızdığına ilişkin doğrudan kanıt bulunamadığı bildirildi.
Rapor yayınlandı: Covid-19, Çin’deki bir laboratuvardan çıkmadı

ABD Ulusal İstihbarat Direktörlüğü (ODNI) tarafından hazırlanan raporda, virüsün bir laboratuvar sızıntısı olup olmadığına dair şüphelerin elenemeyeceği ancak salgının kökeninin henüz keşfedilemediği belirtildi.

Raporda, WVI’da yapılan çalışmalarda 2002-2003 yıllarında şiddetli akut solunum sendromu (SARS) salgınına yol açan corona virüsüne aynı türdeki başka bulaşıcı ve ölümcül corona virüsünün genetik parçaları eklenerek hayvanların üzerinde deneyler yürütüldüğü ancak Covid-19’a neden olan virüs üzerinde herhangi bir çalışmanın yapılmadığı ifade edildi.

Konuyu inceleyen ajansların neredeyse tamamının virüsün “genetik olarak tasarlanmadığı” görüşünde olduğu kaydedilen raporda, salgının çıktığı dönemlerde WVI’daki çalışanların hastalanmasının hem virüsün kökeni hakkındaki hipotezleri desteklemediği hem de hastalığın bazı semptomlarının Covid-19 ile tutarlı olmadığı bildirildi.

İLK KEZ WUHAN’DA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Covid-19 salgınından ilk kez Çin’in, Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde “kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığının” ortaya çıktığını 31 Aralık 2019’da DSÖ’ye bildirmesiyle haberdar olmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan beta corona virüsünün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki corona virüsünün sebep olduğu anlaşılmıştı.

DSÖ HEYETİ WUHAN’DA İNCELEMELER YAPMIŞTI

Salgının başlarında virüsün kökenine ilişkin soruşturma talebini reddeden Çin, uluslararası baskıların artmasıyla Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin Wuhan’da incelemeler yapmasına izin vermişti.

İnceleme sürecinde bazı heyet üyeleri, Çinli yetkililerin salgının başındaki ilk vakalarla ilgili hazırladıkları özetleri ve veri analizlerini kendilerine verdiğini ancak ham bilgileri paylaşmayı reddettiklerini açıklamıştı.

Heyet, 29 Ocak’ta başladığı saha çalışmalarında ilk vakaların görüldüğü Wuhan Deniz Ürünleri Gıda Pazarı’nın yanı sıra virüsün kaza sonucu dışarı çıktığı iddialarına konu olan Wuhan Viroloji Enstitüsünde de incelemeler yapmış, enstitünün Direktör Yardımcısı Şı Cıngli ve laboratuvar çalışanlarından bilgi almıştı.

2002-2003 yıllarındaki akut solunum yolu sendromu (SARS) salgınının ardından yarasa corona virüsünün genetik bilgilerinin olduğu arşiv oluşturmak amacıyla kurulan enstitü laboratuvarı, Covid-19’un burada yapay üretildiği ve yanlışlıkla dışarı çıktığı iddialarının odağında yer almıştı.

Çinli yetkililer, iddiaları reddetmiş, Covid-19’un başka bir ülkede ortaya çıktığı ve ithal dondurulmuş deniz ürünleriyle ülkeye geldiğine dair kanıtlanmayan karşı iddialar ortaya atmıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Christopher Wray de Covid-19 virüsünün “büyük olasılıkla Çin’deki laboratuvardan kazayla sızdığı” tezi üzerinde durduklarını söylemişti. 

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