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Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş

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Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş
Raylarda ölü bulunan kadının üzerinden 10 yük treni geçmiş

Kütahya'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine polis ekiplerince aranan ve trenin çarpması sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıkan 2 çocuk annesi Havva K.’nin (31), 12 saatte üzerinden 10 yük treninin geçtiği belirlendi.

Bahçelievler Mahallesi’ndeki hemzemin geçitte dün saat 09.00 sıralarında parçalanmış bir ceset olduğunu görenler polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri, raylar üzerinde parçalanan kadın cesedini gördü. Kadının tren çarpması sonucu hayatını kaybettiğini belirlendi.

Yapılan incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kadın cesedinin, ailesinin kayıp başvurusu üzerine aranan 2 çocuk annesi Havva K.'ye ait olduğu tespit edildi. Savcılık incelemesinin ardından cansız beden, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Baba Ali T. kızını hastane morgunda elbiselerinden tanıyarak teşhis edip, gözyaşlarına boğuldu. Havva K.'nin cenazesi otopsinin ardından ikindi namazı sonrası toprağa verildi.

Trenler incelemeye alındı

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı üzerine Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Havva K.’ye kaybolduğu geçen pazartesi gün saat 21.00 sıralarında 72606 sefer sayılı A.P. ve C.D. isimli makinistlerin kullandığı yük treninin çarptığı, ardından ise bulunduğu sabah 09.00’a kadar yaklaşık 10 trenin daha üzerinden geçtiği belirlendi.

İfadeleri alınan makinistler A.P. ve C.D., geçtikleri yolda hiç kimseyi görmediklerini ve çarpma olayı ile ilgili bir şey duymadıklarını söyledi. Makinistler işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İki makinistin kullandığı yük treni altında kan ve vücut parçaları bulundu. Savcılık talimatıyla, Havva K.’ye ilk trenin çarptığı saatten ölü bulunduğu ana kadar 12 saatlik sürede üzerinden geçen tüm trenler incelemeye alındı.

İntihar üzerinde duruluyor

Yüzde 40 duyma ve konuşma engelli olduğu belirlenen Havva K.’nin eşiyle boşanma aşamasında olduğu ve 1 yıldır da babası olan Ali T.’nin yanında kaldığı, kaybolmadan önce çocuklarına sürekli 'Ben öleceğim’ dediği öğrenildi. İntihar ettiği değerlendirilen Havva K. ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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