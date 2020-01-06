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Reunite Cyprus ikinci Lefkoşa koşusunu düzenliyor

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İki toplumlu koşu grubu Reunite Nicosia, Lefkoşa’nın güney ve kuzeyini kapsayan yol koşusunun ikincisini 11 Ocak’ta düzenliyor.
Reunite Cyprus ikinci Lefkoşa koşusunu düzenliyor

Yarış niteliği taşımayan 8-10 kilometrelik koşu, Lefkoşa ile ilgili fiziksel ve zihinsel bariyerleri kaldırmak ve Lefkoşa’nın bir bütün olarak görülmesi fırsatı tanımak amacıyla düzenleniyor.

Reunite Nicosia’dan yapılan duyuruya göre, etkinlik 11 Ocak Cumartesi saat 10.30’da Lefkoşa’da ara bölgede bulunan Dayanışma Evinin önünden başlayacak.

Koşu güzergahı, Lefkoşa’nın güneyinde bir bölge, Kuzeyinde de Lefkoşa Surlariçi ve Dereboyu’nu da kapsayan bir bölgeyi içeriyor. Önce Güney’deki güzergah koşulacak, ardından Ledra Palace geçiş noktasından geçilerek Kuzeydeki güzergah koşulacak. Koşu Dayanışma Evi önünde son bulacak. 

Organizasyon komitesinin açıklamasında “Bu bir yarış veya rekabetçi koşu etkinliği olmayacak, adamızın her köşesindeki tüm farklı nitelikteki koşuculara açık bir etkinlik olacak ve amacımız Lefkoşa sokaklarına pozitif mesaj iletmektir. Koşmak bizi bir araya getirir, koşmak bizi birleştirir” denildi.

Koşu sonunda Dayanışma Evinde Kıbrıs’ta Barış için İki Toplumlu Koro, etkinliğe katılanlar için şarkılar seslendirecek, ikramlar sunulacak. 

Koşucuların yanlarında kimlik belgelerini de getirmesi uyarısında bulunuldu.

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