Reuters: ABD ve müttefikleri Rusya'yı G20'den atmak istiyor

Reuters'in haberine göre, ABD ve diğer Batılı ülkeler Rusya'yı G20'den dışlamak için bir hamle yapmayı düşünüyor.

Reuters'in haberine göre, ABD ve diğer Batılı ülkeler Rusya'yı G20'den dışlamak için bir hamle yapmayı düşünüyor.

G20, iklim değişikliği ve kalkınma dahil olmak üzere küresel ekonomiyi etkileyen konularda eylemleri koordine etmeyi amaçlayan dünyanın en büyük ekonomilerinden oluşan bir grup.

Böyle bir dışlamanın, Batı'dan Rusya'ya karşı mevcut ekonomik yaptırımları artıracağı tahmin ediliyor.

Ancak analistler, Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan da dahil olmak üzere diğer önemli G20 ülkeleri tarafından teklifin büyük olasılıkla veto edileceğini öne sürüyor.

Sonuç olarak, bazı yetkililer, G7 Batılı müttefiklerinin bu yıl G20 toplantılarını boykot edebileceğini tahmin ediyor.

ABD ulusal güvenlik danışmanı Jake Tapper, "Uluslararası kurumlarda ve uluslararası toplumda Rusya'nın her zamanki gibi iş yapamayacağına inanıyoruz" dedi.

Rusya, 2000'lerde G8'e genişletilen G7'nin bir parçasıydı. Ancak 2014'te Kırım'ı ilhak ettikten sonra atıldı.