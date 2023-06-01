Reuters, Erdoğan’ın Suriyeli mülteci vaadiyle ilgili analiz yaptı

Türkiye’de seçimlerin ardından Suriyeli mülteciler sorunu yeniden gündeme geldi… İngiliz haber ajansı Reuters, “Erdoğan Suriyeli mülteciler sözünü tutmak için zorlukla karşılaşabilir” başlığıyla bir haber yayınlayarak son gelişmeleri aktardı.

Haber ajansı Türkiye’de 3.4 milyon Suriyeli mültecinin bulunduğunu ve Erdoğan’ın bunların 1 milyonunu gönderme sözü verdiğini aktarırken Suriye’nin kuzeyinde inşa edilen konutları da hatırlattı. Haberde, “Erdoğan milliyetçilik dalgasını iyi kullanarak iktidarını uzattı fakat Suriye ile sorunlar devam ederken verdiği sözleri tutmakta zorlanabilir. Uzun süredir Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’a muhalifler tarafından bir müttefik olarak tanınan Erdoğan, mültecilerin gönderilmesi için planını açıklamıştı” denildi.

Mülteci konusunun ülkedeki Suriyeliler tarafından endişeyle izlendiğine vurgu yapılırken, “Birçok Suriyeli mülteci, Esad’ın kontrolünde olan bölgelerden geldiklerini ve Esad görevde olduğu sürece kasaba ve köylerine gidemeyeceklerini söyledi. Erdoğan’ın planında böyle olmak zorunda değil. Katar’ın yardımıyla Türkiye Suriye’nin kuzeybatısında bir konut projesi başlattı” ifadesi kullanıldı. Bu bölgedeki Türk askerlerinin konuşlanacağı ve bu sayede Şam yönetiminin saldırılarının da engelleneceği aktarıldı.

“BİRÇOK SURİYELİ ORAYA GİTMEK İSTEMİYOR”

Erdoğan’ın bir yıl içerisinde 1 milyon mülteciyi muhaliflerin kontrolündeki bölgelere gönderme vaadinde bulunduğu kaydedilirken Reuters, “Birçok Suriyeli bu durumun istenmediğini söylüyor” yorumuna yer verdi.

Reuters’a konuşan ve Ankara Üniversitesi’nde okuyan 28 yaşındaki Ahmed isimli bir Suriyeli, “Suriye’ye dönmek isterim fakat Cerablus’a gitmek istemiyorum. Ben evime, Lazkiye’ye gitmek istiyorum. Eğer oraya gidersem ve Esad hâlâ görevdeyse, güvenlik endişelerim dolayısıyla oraya gidemem” dedi.

Uzmanlar, Türkiye’nin Esad’ın “Türk askerler çekilsin” talebine de olumsuz yanıt vereceğini belirtirken, “Birçok Suriyeli, Kılıçdaroğlu seçimde yenilince rahatladı. Kılıçdaroğlu seçim kampanyasında Esad ile ilişkileri kuvvetlendirip iki yıl içerisinde mültecileri gönderme konusunda planlar yaptığını söylemişti. İlk turda Erdoğan’ın arkasında kalınca tonunu da sertleştirmişti” ifadesi Reuters’ın haberinde yer aldı.

Reuters’a konuşan ve merkezi İstanbul’da bulunan bir sivil toplum kuruluşu olan Harmoon Modern Çalışmalar Merkezi’nden Samir Alabdullah ise seçimlerin ardından hiçbir şeyin değişmesinin beklenmediğini vurguladı. Alabdullah, “Suriyeliler Erdoğan’ın kazanmasından sonra rahatladı. Gönüllü olarak gidenlerde hiçbir sıkıntı yok. Göç konusunda bir politika değişimi beklemiyoruz” dedi.