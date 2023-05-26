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Reuters’tan çarpıcı Türkiye yazısı: ‘Bu seçim Gezi’nin adaleti için bir şans’

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Dünyada da heyecanla izlenen Türkiye’deki ikinci tur seçime ilişkin dikkat çeken bir haber İngiliz haber ajansı Reuters’tan geldi.
Reuters’tan çarpıcı Türkiye yazısı: ‘Bu seçim Gezi’nin adaleti için bir şans’

Dünya basını Türkiye'deki seçim heyecanını dikkatle takip ederken İngiliz Reuters haber ajansı, pazar günü yapılacak seçimin Gezi protestolarının 10. yıldönümüne denk geldiğine dikkat çektiği bir yazı yayınladı.

Yazıda, “Bazı Türkler için pazar günkü seçim, Gezi protestolarına yönelik sert saldırıları düzenleyenlere karşı adaleti nihayet sağlamak açısından bir şans” yorumu dikkat çekti.

Gezi protestolarında İstanbul'da gaz kapsülüyle yaralanan, gözünü kaybeden ve birçok ameliyat geçiren 47 yaşındaki minibüs şoförü Hakan Yaman, polisin müdahalesi sırasında ölü taklidi yaparak hayatta kaldığını söyleyerek “10 yıl oldu ama kimse yargılanmadı. O polisler ceza alıncaya kadar vazgeçmeyeceğim” dedi.

11 kişinin öldüğü, 8 binden fazla kişinin yaralandığı ve 3 bini aşkın kişinin gözaltına alındığı Gezi protestolarının Erdoğan'ın 20 yıllık iktidarına yönelik en büyük halk ayaklanması olduğunu kaydeden Reuters, gösterilerle bağlantılı olarak gözaltına alınan kişilerin ailelerinin görüşlerine de yer verdi.

‘DEMOKRASİYE DÖNÜŞ FIRSATI’

Haberde, birçok kişinin Kılıçaroğlu'nun seçimi kazanmasının hukukun üstünlüğü ve demokrasiye dönüş aşısından bir fırsat olduğunu vurguladığı aktarıldı.

Reuters, Sol Partili Alper Taş'ın “seçimde oy vereceklerin Gezi'de ölen ve hapse atılanlara karşı borçlu olduğu” yorumuna da dikkat çekti.

Ajansa konuşan Mimar Sinan Üniversitesi'nden Sosyoloji Profesörü Begüm Özden Fırat, Gezi'de toplumun farklı kesimlerinin bir araya geldiğini hatırlatarak “Bu, Türkiye siyasetinde genelde kritik olan kültür savaşlarının ötesine geçmek için bir yol sundu. Kimlik siyasetine esir olmuş durumdayız ama Gezi, hem bir park hem de ayaklanma olarak yepyeni bir şey getirdi” dedi.

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