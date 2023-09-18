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Rifat Şener saygıyla anıldı

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Rifat Şener saygıyla anıldı
Rifat Şener saygıyla anıldı

KKTC Güreş Federasyonu’nun kurucu başkanı Rifat Şener, vefatının 21.yıldönümünde, Lefkoşa Kabristanlığı’ndaki mezarı başında anıldı.

KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Mehmet Öznacar, federasyonun kurucu başkanını her zaman rahmetle andıklarını belirterek hizmetlerinin unutulmayacağını söyledi.

Güreşseverler Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Tezer, merhum Rifat Şener’i her yıl saygıyla andıklarını ve onun adına ödül verdiklerini belirtti. Tezer, bu yılki Rifat Şener Güreş Üstün Hizmet Ödülü programının da ileriki günlerde açıklanacağını bildirdi.

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