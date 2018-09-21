RMMO’nun seferilik sisteminde değişiklikler

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) seferilik konusunda, özellikle zamandan tasarruf ve kolaylıklar sağlayacak bazı değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Rum Milli Muhafız Ordusu’nda (RMMO) seferilik konusunda, özellikle zamandan tasarruf ve kolaylıklar sağlayacak bazı değişiklikler yapıldığı bildirildi.

Alithia, Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis’in, halkın şikayetlerini göz önünde bulundurarak, seferilik konusunda 2019 yılından itibaren uygulanacak yeni bir sistem açıkladığını yazdı.

Gazeteye göre, seferilerin, seferberlik için yaz döneminde 14 saatliğine, yılın ilk yarısında 29 saatliğine, yedek subayların da belirli zamanlarda RMMO birliklerine katılmaları kaldırıldı. Gazete, yeni düzenlemeye göre seferberlik sıklığının artırılacağını, ancak sürenin hissedilir derecede azaltılacağını belirtti.

Angelidis’in açıklamasına göre, seferi atış yapmaya çağrıldığında, atış yerine istediği saatte gidebileceğini kaydederek bu konuda ayrıntıların daha sonra açıklanacağını aktaran gazete, bu uygulamayla zaman kayıplarının önüne geçilmiş olacağını yazdı.

Gazete, sınıflandırmaların deneyim, akademik ve diğer özellikler, yaş gibi unsurlar göz önünde bulundurularak yapılacağını belirtti.

Gönüllü seferilik ve gönüllü katılımla ilgili bazı uygulamaların da hayata geçirileceğinden söz eden gazete, ayrıca keyfi muafiyetlerin önüne geçilmesi için çaba gösterileceğini kaydetti.

Habere göre, Angelidis, ilan edilen değişikliklerin, seferilerin şikayetlerinin dinlenmesi ve bu yönde çalışmalar yapılması üzerine yapıldığını ifade etti.