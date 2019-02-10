'Rockçı imam' adaylığını açıkladı

'Rock'çı imam' adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediyesi'ne bağımsız başkan adayı oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tüzer, "bir partiye bağlı kalan Belediye Başkanı özgür değildir ve kendi hizmetlerini yapamıyordur ''dedi.

'Rock'çı imam' adıyla bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediyesi'ne bağımsız başkan adayı oldu. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Tüzer, "bir partiye bağlı kalan Belediye Başkanı özgür değildir ve kendi hizmetlerini yapamıyordur veya yapmakta zorlanıyordur" dedi.

‘Rockçı imam' olarak bilinen Ahmet Muhsin Tüzer, Kaş Belediyesi başkanlığı için bağımsız adaylığını açıkladı. Tüzer, geçtiğimiz yıl Diyanet İşleri Başkanlığı'ndaki görevinden ihraç edilmişti. Bugün sosyal medya hesabı Facebook üzerinden paylaşımlarda bulunan Tüzer, "Ülkemizin geleceği ve istikbalimizin umudu olan gençler…! Birlikte başaracağız" dedi.

Tüzer Facebook üzerinden paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı: Hiç bir partiye bağlı kalmaksızın Kaş'a Bağımsız Belediye Başkanı Adayı oldum. Bu düşünceyi bana aşılayan Sokrates'in bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyorum: "Likyalılara hiçbir zaman, hiçbir kimse bey olamadı." Ülkemizin de içerisinde bulunduğu bu yozlaşmış sosyolojide şunun farkına vardım ki, bir partiye bağlı kalan Belediye Başkanı özgür değildir ve kendi hizmetlerini yapamıyordur veya yapmakta zorlanıyordur. Bu neticeyle partiyle içli dışlı olmak yerine halkımız ile içli dışlı olmayı tercih ediyorum.

Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan Pınarbaşı Camii'nde imamlık yaparken, arkadaşıyla ‘FiRock' adlı müzik grubunu kuran ve ‘Rockçı imam' olarak tanınan Ahmet Muhsin Tüzer, geçtiğimiz Ekim ayında ihraç edildi. Tüzer hakkında, ‘izinsiz ve paralı konser vermek', ‘raporlu ya da izinli olmamasına rağmen eşinin memleketi Romanya'dan iki gün geç dönmek' nedeniyle Temmuz ayında da soruşturma açılmıştı.