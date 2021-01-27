  • BIST 1.467
  • Altın 439,091
  • Dolar 7,3775
  • Euro 8,9266
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 11 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 3 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAPATLADIK!!! Pilli açıkladı: 52 yeni vaka!

Rogers: Sağlık sistemi ciddi bir kapasite sorunu yaşamaya başlamıştır

» »
Rogers: Sağlık sistemi ciddi bir kapasite sorunu yaşamaya başlamıştır
Rogers: Sağlık sistemi ciddi bir kapasite sorunu yaşamaya başlamıştır

Rogers’ın paylaşımı şu şekilde:

Covid-19 mücadelesinin ülkemizde başladığı 11 aydan beri ilk kez bugün 52 vaka sayısı görüldü. Görülen vakaların çoğunun temaslı olmayan yani karantinada olmayan vakalar olması ve temaslı takibinde son zamanlarda yaşanan zorluklar, bulaş zincirinin önümüzdeki günlerde artarak çoğalacağını işaret etmektedir. Bulaşıcı Hastalıklar üst kurulunun ortaya koymuş olduğu tedbir kararları ilk önerildiği gün hükümet tarafından uygulamaya konulmuş olsaydı sağlık sistemimiz böylesi bir yük altına girmeyecekti. Geldiğimiz noktada sağlık sistemi ciddi bir kapasite sorunu yaşamaya başlamıştır ve sıkı tedbirler alınması kaçınılmazdır.

Bugün yürürlüğe giren iki şehirdeki sokağa çıkma yasağının uygulamasında birçok aksaklıklar olduğu görülmüştür. Küçük bir ülke olmamızın da sonucu olarak iş veya aile için birçok kişinin devamlı şehirler arası seyahat ettiği bir ülkeyiz. Dolayısıyla artan bulaşın açık olan bölgelerde de yayılması an meselesidir. Hükümet, bu günden itibaren, tam kapanma da dahil, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun alacağı her kararı harfiyen uygulamalıdır. Şimdi sıkı önlem alınması, kapanma sürecini kısaltacak bir adımdır. Bu yapılmadığı sürece hem sağlıkta hem ekonomide uzun süre kaybetmeye devam edeceğiz.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Uzm. Dr Ahmet Varış uyardı ve öneriler yaptı27 Ocak 2021 Çarşamba 22:41
  • AstraZeneca, aşısı için '65 yaş üzerine yüzde 8 etkili' diyen Alman medyasının iddialarını reddetti27 Ocak 2021 Çarşamba 22:25
  • Dr. Özlem Gürkut’tan önemli uyarı: Sağlık kapasitemiz aşılmak üzere!27 Ocak 2021 Çarşamba 22:21
  • Covid aşısı: Milyonlarca kişiye yapılan koronavirüs aşılarıyla ilgili hangi sorulara hala yanıt aranıyor?27 Ocak 2021 Çarşamba 21:59
  • Pfizer doz farkı çıkardı, İsveç ödemeleri durdurma kararı aldı27 Ocak 2021 Çarşamba 21:16
  • DSÖ’den Kovid-19 Tedavisi Hakkında Yeni Açıklama27 Ocak 2021 Çarşamba 13:48
  • Asya-Pasifik Ülkelerinin Çoğunda Kovid-19'a Karşı Aşılama Süreci Başlamadı27 Ocak 2021 Çarşamba 13:24
  • COVAX Kapsamında 2021 Sonuna Kadar 2,3 Milyar Doz Aşı Dağıtılması Hedefleniyor27 Ocak 2021 Çarşamba 11:59
  • İspanyol Firmanın Geliştirdiği Kovid-19 İlacı Hayvanlar Üzerinde Yüzde 99 Başarı Sağladı27 Ocak 2021 Çarşamba 10:05
  • Dr. Özcan Hüdaverdi: "Kendi ayağımıza bile bile kurşun sıktık!"26 Ocak 2021 Salı 23:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti