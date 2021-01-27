Rogers: Sağlık sistemi ciddi bir kapasite sorunu yaşamaya başlamıştır

Rogers’ın paylaşımı şu şekilde:

Covid-19 mücadelesinin ülkemizde başladığı 11 aydan beri ilk kez bugün 52 vaka sayısı görüldü. Görülen vakaların çoğunun temaslı olmayan yani karantinada olmayan vakalar olması ve temaslı takibinde son zamanlarda yaşanan zorluklar, bulaş zincirinin önümüzdeki günlerde artarak çoğalacağını işaret etmektedir. Bulaşıcı Hastalıklar üst kurulunun ortaya koymuş olduğu tedbir kararları ilk önerildiği gün hükümet tarafından uygulamaya konulmuş olsaydı sağlık sistemimiz böylesi bir yük altına girmeyecekti. Geldiğimiz noktada sağlık sistemi ciddi bir kapasite sorunu yaşamaya başlamıştır ve sıkı tedbirler alınması kaçınılmazdır.

Bugün yürürlüğe giren iki şehirdeki sokağa çıkma yasağının uygulamasında birçok aksaklıklar olduğu görülmüştür. Küçük bir ülke olmamızın da sonucu olarak iş veya aile için birçok kişinin devamlı şehirler arası seyahat ettiği bir ülkeyiz. Dolayısıyla artan bulaşın açık olan bölgelerde de yayılması an meselesidir. Hükümet, bu günden itibaren, tam kapanma da dahil, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Kurulu’nun alacağı her kararı harfiyen uygulamalıdır. Şimdi sıkı önlem alınması, kapanma sürecini kısaltacak bir adımdır. Bu yapılmadığı sürece hem sağlıkta hem ekonomide uzun süre kaybetmeye devam edeceğiz.