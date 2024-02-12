Romanya’nın Güney’deki Büyükelçisi Dan Mihalacke: Kıbrıs sorununda tavrımız net

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Mihalache, Güney Kıbrıs ile Romanya arasındaki iyi ilişkilere işaret ederek, bu ilişkilerin tarihsel derinliğe ve birçok alanda yapılmış iş birliklerine bağlı olduğunu kaydetti.

Habere göre, Mihalache, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda hem AB üyesi ülke olmaları, hem de istikrarsız jeopolitik çevrede karşılaşılan benzer tahrikler nedeniyle daha da geliştiğini ifade ederek, iki ülkenin enerji gibi bölgesel istikrara ilişkin konularda ortak ilgisi ve endişeleri olduğunu belirtti.

Mihalache, Güney Kıbrıs’ta yaklaşık 47 bin Romanyalının yaşadığını ve bu sayının, nüfusun yaklaşık yüzde 5’ine denk geldiğini kaydederek, Rum toplumuna oldukça iyi entegre olan Romanyalıların, aktif şekilde faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.