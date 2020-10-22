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Röntgen filmlerinden coronayı teşhis eden sistem geliştirdi

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Yüzde 99.4 Oranında Başarı Sağladı.
Röntgen filmlerinden coronayı teşhis eden sistem geliştirdi

Van YYÜ Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Murat Canayaz, derin öğrenme ve yapay zeka uygulamaları kullanılarak geliştirilen sistemin, hastanelerde röntgen görüntülerinde corona virüsü teşhisine yardımcı olacak bir yaklaşım sunacağını belirtti.

Geliştirilen sistemin korona virüsün teşhis çalışmalarına katkı sunacağını ifade eden Dr. Öğretim Üyesi Canayaz, “Çalışma kapsamında röntgen üzerinde corona, zatürre veya normal sağlıklı bir kişinin görüntülerini birbirinden ayıran yapay destekli bir çalışmadır. Hastanelerde PCR testlerine ek olarak röntgen veya tomografi görüntüleri istenmektedir. Ancak röntgen görüntülerinde bazen kontrast problemi ile karşılaşmaktayız. Her cihazdan daha net bir görüntü elde edilemiyor. Bu çalışmada öncelikle görüntü işleme teknikleriyle kontrast problemine çözüm sundum. Algoritmalar aracılığıyla bu problemi de hallettikten sonra açık kaynaklı sitelerden temin ettiğim görüntülerden oluşan veri setini algoritmalar aracılığıyla geliştirdim” dedi.

YÜZDE 99,4 ORANINDA BAŞARILI

Çalışmanın korona virüs tanısında önemli bir başarı sağladığını dile getiren Canayaz, “Bu çalışmada yüzde 99.4 oranında görüntülerde corona virüsü teşhis eden bir çalışma yaptık. Çalışmamız ulusal saygınlığı olan Elsevier'de yayınlanan Biomedical Signal Processing and Control Dergisinde online olarak basıldı. Şubat 2021 tarihinde de yayımlanacak” diye konuştu.

KARAR VERMEDE YARDIMCI OLACAK

Çalışmayı web platformuna aktarmayı düşündüğünü, böylece hastanelerde doktorlara hastanın sağlık durumu hakkında haber vermede yardımcı bir uygulama olacağına dikkat çeken Canayaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doktorlarımız bu konuda başarılıdırlar ve teşhis edebiliyorlar ama bizim çalışmamız da karar vermede yardımcı olacak. Bu çalışma üniversitemiz tarafından Bilimsel Araştırma Proje Koordinatör Birimi desteklenen yapay zeka ve derin öğrenme uygulamaları adlı projenin de bir çalışma alanıdır. Bu konuda desteklerinden dolayı Bilimsel Araştırma Proje Koordinatör Birimine ve üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli’ye teşekkür ederim.”

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