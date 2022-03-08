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Rum Basını, Güney Kıbrıs’ta Meydana Gelen Bazı Polisiye Olaylara Yer Verdi

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Rum basını, Güney Kıbrıs’ta meydana gelen bazı polisiye olaylara yer verdi.
Rum Basını, Güney Kıbrıs’ta Meydana Gelen Bazı Polisiye Olaylara Yer Verdi

Rum basını, Güney Kıbrıs’ta meydana gelen bazı polisiye olaylara yer verdi.


Fileleftheros gazetesi, Baf’ta çeşitli ev açma ve araç hırsızlıkları gerçekleştirildiğini, 26 yaşında bir kadın ile 48 ve 24 yaşlarındaki iki erkek şahsın ise tutuklandıklarını yazdı.


Gazete, 3 Mart’ta Baf’ta yer olan ilk olayda, bir evden saat ve para çalındığını, Rum polisinin olayla ilgili gördüğü 26 yaşındaki bir kadını tutukladığını belirtirken, yine Baf’taki ikinci bir olayda ise, araç çalan iki kişinin yakalandığını aktardı.


Söz konusu kişilerden 24 yaşındaki şahsın üzerinde küçük miktarda uyuşturucu madde de bulundu.


Gazete bir diğer haberinde ise, Baf’ın “Hloraka” bölgesinde 39 yaşındaki bir şahsın aracının kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandığını yazdı.


Haberde, aracın büyük zarar gördüğü, polis soruşturmasının ise devam ettiği kaydedildi.

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