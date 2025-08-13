Rum basını: Tutuklamalar ardından Rumların KKTC’ye geçişlerinin azaldığı iddia edildi

  • BIST 10973.09
“Askeri yasak bölgeyi ihlal etmek”, “Kişisel verileri koruma yasasını ihlal etmek” ve “rahatsızlık vermek” gerekçeleriyle beş Rum’un 19 Temmuz’da KKTC’de tutuklanması ardından, Rumların KKTC’ye geçişlerinde azalma olduğu iddia edildi.
Fileleftheros gazetesi, Rum polisindeki bilgilere göre beş Rum’un tutuklanmasından önce, yani 1 Temmuz-19 Temmuz tarihleri arasında, Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yaklaşık 85 bin, 20 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında ise yaklaşık 69 bin geçiş yapıldığını yazdı.

Gazete, geçişlerdeki azalmanın doğrudan beş Rum’un tutuklanmasıyla ilişkili olabileceğini, ancak geçici olduğunu öne sürerken, yine de bu tutuklamaların, KKTC’deki eski Rum mallarını “gasp ettikleri” iddiasıyla Güney Kıbrıs’ta tutuklanan kişilere misilleme olduğu hissiyatının doğduğunu kaydetti.

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, Maraş kökenli Rumların düzenlediği etkinlikte yaptığı, kuzeye geçişlerde dikkatli olunması çağrısının da geçişlerin azalmasına etki etmiş olabileceğini belirten gazete, polisten yapılan açıklamada belirtilen sayının kişi sayısı değil, geçiş sayısı olduğunun ve bir kişinin birden fazla kez geçiş yapmış olabileceğinin ifade edildiğini yazdı.

Haberde, 1-19 Temmuz tarihleri arasında Kıbrıslı Türkler tarafından KKTC’den Güney Kıbrıs’a yaklaşık 111 bin geçiş, 20 Temmuz-6 Ağustos tarihleri arasında da yaklaşık 76 bin geçiş yapıldığı kaydedildi.

Gazete, yılın başından 6 Ağustos’a kadar ise Rumlar tarafından Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yaklaşık 795 bin geçiş, Kıbrıslı Türkler tarafından KKTC’den Güney Kıbrıs’a yaklaşık 1 milyon 108 bin geçiş yapıldığını yazdı.

 

