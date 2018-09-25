Rum hükümeti ile Akel arasında anlaşmazlık

Rum hükümeti ile AKEL’in Kıbrıs sorunuyla ilgili kritik bir dönemeçte anlaşmazlığa düştüğü ve karşılıklı birbirlerini suçladıkları belirtildi.

Rum hükümeti ile AKEL’in Kıbrıs sorunuyla ilgili kritik bir dönemeçte anlaşmazlığa düştüğü ve karşılıklı birbirlerini suçladıkları belirtildi.

Fileleftheros’ta yer alan habere göre, AKEL’in son dönem içerisinde, özellikle de Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in geçtiğimiz Pazar günü, yeni bir çabadan önce iyi bir hazırlık yapılması gerektiği açıklamasının ardından yaptığı yoğun eleştirilere New York’ta bulunan Rum Hükümeti Sözcüsü Prodromos Prodromu yanıt verdi.

AKEL’e “Kıbrıs Türk tezlerini güçlendirdiği” suçlamasında bulunan Prodromu, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’ya “ne diyaloğun yeniden başlamasının, ne ilerlemenin, ne de Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşılmasının Rum kesimine bağlı olduğu izlenimi yaratmaya son verme” çağrısı yaptı.

Prodromu, “Eğer böyle olsaydı, 44 yıldır Kıbrıs sorununa çözüm bulunmuş olması gerekirdi çünkü Rum Yönetimi başkanlarından hiçbiri, Kıbrıs sorununun çözümüne ilişkin irade konusunda birbirlerinden geri kalmadı” iddiasına bulundu.

Prodromos Prodromu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in diyaloğun yeniden başlaması için hiçbir şart ortaya koymadığını ancak Anastasiadis’in vurguladığı şeyin, müzakerelerin Guterres çerçevesi temelinde yeniden başlaması için uygun hazırlık yapılması gerektiği olduğunu ifade etti.

Prodromu, bir kez daha AKEL Genel Sekreteri Kiprianu’yu “ilerleme konusunda Rum kesimine sorumluluk yükleyen tezlerde ısrar etmesinin başardığı tek şeyin, Kıbrıs Türk tezlerini ve Ankara’nın uzlaşmazlığını güçlendirmek olduğunun farkına varmaya” çağırdı.

KİPRİANU

Gazeteye göre, Kiprianu ise açıklamasında, Prodromu’yu “topluma hitap eden mesajlar iletmek için kendi yaptıkları açıklamaları kullanmamaya” çağırdı.

Kıbrıs sorununun içerisinde bulunduğu çıkmazın esas sorumlusunun Türkiye ve ortaya koyduğu mantıksız talepler olduğunu iddia eden Kiprianu, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in Crans Montana’da Türkiye’yi BM Genel Sekreteri’nin tezlerini kabul etmeye zorlama fırsatıyla Türkiye’yi zor durumda bırakma fırsatını kaçırdığına dair tezini yineledi.

Anastasiadis’in Crans Montana konferansının üzerinden 15 ay geçmesinin ardından, müzakerelerin başlaması için hazırlık gerektiğini tespit ettiğini ve belirli konulara atıfta bulunduğunu ifade eden Kiprianu, Rum hükümetini, bazı kişilere Rum kesimini suçlayacak dayanaklar veren bir söylem tarzı kullanmakla suçladı.

“Bazı kişilerin iki kesimli iki toplumlu federasyonun terk edilmesini ve başka bir çözüm aranmasını düşünmekte olduğu aylardır ortada geziniyor” diyen Kiprianu, Anastasiadis’in icraatlarının Türkiye’ye kolaylıklar sağladığını da savundu.

Gazeteye göre, EDEK, Vatandaşlar İttifakı ve Ekologlar da yaptıkları açıklamada, iyi bir hazırlık yapılması gerektiğine işaret ederek, Anastasiadis’i taktik değiştirmeye çağırdı.

Rum Hükümeti ile AKEL arasındaki tartışma Alithia’da “Gereksiz Ters Düşme- Hazırlıkla İlgili Bölünme- Kıbrıs Sorunuyla İlgili Kritik Süreçlerin Başladığı Bir Zamanda Hükümet ile AKEL Arasında Sert Anlaşmazlık”, Politis’te “Hazırlık ve Koşullar Konusundaki Monologların Ters Düşmesi”, Haravgi’de ise “Başkan’a Sert Eleştiri” başlıklarıyla yer aldı.