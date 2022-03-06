Rum Hükümetinin Kararına Tepki Olarak Vasiliko’daki Enerji Merkezini Kapacataklar

Vasiliko bölgesindeki dokuz köyün, Rum hükümetinin asfalt ve beton fabrikalarını bölgeye taşıması kararına tepki olarak Vasiliko, enerji merkezini (girişini) kapatacakları haber verildi.



Eylemin önümüzdeki 10 gün içerisinde gerçekleştirileceğini ve eylemin tarihi ve saatinin ilerleyen günlerde açıklanacağını yazan Politis gazetesi, kararın 3 Mart tarihinde yapılan toplantıda alındığını belirtti.



Gazeteye göre, Vasiliko bölgesindeki dokuz köyün oluşturduğu koordinasyon komitesi başkanı Lefteris Fokas, açıklamasında, muhtarların önüne 2 seçenek konulduğunu ve en nihayetinde Vasiliko’daki enerji merkezinin birkaç saatliğine kapatılması konusunda karar verildiğini sözlerine ekledi.