Rum İçişleri Bakanı KKTC’den Kaçak Mülteci İddialarını Yineledi

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, dün düzenlediği basın toplantısında Güney Kıbrıs’ın Yeşil Hat üzerinden Türkiye tarafından bilinçli olarak yönlendirilen kaçak göçmen akınıyla karşı karşıya olduğu iddialarını yinelerken, konuyu yeniden AB’nin gündemine getireceğini ifade etti.



Alithia ve diğer gazeteler, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün düzenlediği basın toplantısında, “Purnara” Mülteci Kampı’ndan mültecilerin başka kamp ve otellere nakledilmesi konusunun yanı sıra, “Türkiye tarafından KKTC ve Yeşil Hat yoluyla Güney Kıbrıs’a yönlendirilen kaçak mülteci akınından” bahsettiğini yazdılar.



Habere göre Nuris açıklamasında, son 24 saat içerisinde KKTC’den Güney Kıbrıs’a, Yeşil Hat üzerinden kaçak olarak geçen 317 kaçak göçmenle karşılaştıklarını, bu durumun ise Türkiye’nin kaçak göç konusunu suiistimal ettiğinin bir göstergesi olduğunu iddia etti.



Nuris, 317 kaçak göçmenin seyahat belgelerinde yapılan kontroller ve göçmenlerin kendi ifadelerinden, Afrika kökenli göçmenlerin ülkelerinden İstanbul’a, oradan da “Timbu” (Ercan) havaalanına vardıkları ve 60 günlük vize aldıktan sonra kaçak yollarla Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin görüldüğünü iddia etti.



Nuris, ifade ettiği bu durumu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Marharita Shinas ve yetkili Komiser Ylva Johansson’a mektupla ileteceklerini de vurguladı.



Öte yandan Fileleftheros gazetesi, 2021 yılında KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen kaçak mülteci sayısının 11 bin 564 olduğunu iddia etti.



Gazete, İçişleri Bakanı Nuris,’in Rum milletvekili Marina Nikolau’nun meclisteki sorusuna verdiği yazılı yanıtta, 2021 yılında KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen mülteci sayısının 11 bin 564 olduğunu iddia ettiğini aktardı.



Gemiyle Suriye ve Lübnan’dan gelen 705 mülteci ile Türkiye’den deniz yoluyla gelen 16 kişi de göz önüne alındığında,2021 yılında Güney Kıbrıs’a kaçak yollarla giren mülteci sayısının toplamda 12 bin 285 olduğunu belirten gazete, Güney Kıbrıs’a kaçak yollarla giren mültecilerin yüzde 85’inin Yeşil Hat üzerinden geçtiğini de savundu.



Haberde, siyasi sığınma talebinde bulunan kişilere ilişkin ayrıntılı rakamlara da yer verilirken 2021 yılından 275 Türk vatandaşının sığınmacı talebinin de beklemede olduğu veriler bilgiler arasında yer aldı.