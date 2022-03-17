  • BIST 2.133,59
  • Altın 920.262
  • Dolar 14.7133
  • Euro 16.3569
  • Lefkoşa 14 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKA125 kişilik "Yangın Hazır Kuvvet Ekibi" kurulacak

Rum İçişleri Bakanı KKTC’den Kaçak Mülteci İddialarını Yineledi

» »
AB’ye Yeniden Girişim Gerçekleştirilecek
Rum İçişleri Bakanı KKTC’den Kaçak Mülteci İddialarını Yineledi

Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris, dün düzenlediği basın toplantısında Güney Kıbrıs’ın Yeşil Hat üzerinden Türkiye tarafından bilinçli olarak yönlendirilen kaçak göçmen akınıyla karşı karşıya olduğu iddialarını yinelerken, konuyu yeniden AB’nin gündemine getireceğini ifade etti.


Alithia ve diğer gazeteler, Rum İçişleri Bakanı Nikos Nuris’in dün düzenlediği basın toplantısında, “Purnara” Mülteci Kampı’ndan mültecilerin başka kamp ve otellere nakledilmesi konusunun yanı sıra, “Türkiye tarafından KKTC ve Yeşil Hat yoluyla Güney Kıbrıs’a yönlendirilen kaçak mülteci akınından” bahsettiğini yazdılar.


Habere göre Nuris açıklamasında, son 24 saat içerisinde KKTC’den Güney Kıbrıs’a, Yeşil Hat üzerinden kaçak olarak geçen 317 kaçak göçmenle karşılaştıklarını, bu durumun ise Türkiye’nin kaçak göç konusunu suiistimal ettiğinin bir göstergesi olduğunu iddia etti.


Nuris, 317 kaçak göçmenin seyahat belgelerinde yapılan kontroller ve göçmenlerin kendi ifadelerinden, Afrika kökenli göçmenlerin ülkelerinden İstanbul’a, oradan da “Timbu” (Ercan) havaalanına vardıkları ve 60 günlük vize aldıktan sonra kaçak yollarla Güney Kıbrıs’a geçtiklerinin görüldüğünü iddia etti.


Nuris, ifade ettiği bu durumu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Marharita Shinas ve yetkili Komiser Ylva Johansson’a mektupla ileteceklerini de vurguladı.


Öte yandan Fileleftheros gazetesi, 2021 yılında KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen kaçak mülteci sayısının 11 bin 564 olduğunu iddia etti.


Gazete, İçişleri Bakanı Nuris,’in Rum milletvekili Marina Nikolau’nun meclisteki sorusuna verdiği yazılı yanıtta, 2021 yılında KKTC’den Güney Kıbrıs’a geçen mülteci sayısının 11 bin 564 olduğunu iddia ettiğini aktardı.


Gemiyle Suriye ve Lübnan’dan gelen 705 mülteci ile Türkiye’den deniz yoluyla gelen 16 kişi de göz önüne alındığında,2021 yılında  Güney Kıbrıs’a kaçak yollarla giren mülteci sayısının toplamda 12 bin 285 olduğunu belirten gazete, Güney Kıbrıs’a kaçak yollarla giren mültecilerin yüzde 85’inin Yeşil Hat üzerinden geçtiğini de savundu.


Haberde, siyasi sığınma talebinde bulunan kişilere ilişkin ayrıntılı rakamlara da yer verilirken 2021 yılından 275 Türk vatandaşının sığınmacı talebinin de beklemede olduğu veriler bilgiler arasında yer aldı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 32 Kişi Cinsiyetini ve Kimliğini Değiştirdi17 Mart 2022 Perşembe 16:07
  • Güney Kıbrıs’ta 3 Bin 714 Yeni Vaka16 Mart 2022 Çarşamba 22:08
  • Güney Kıbrıs’ta akaryakıt fiyatında artış!16 Mart 2022 Çarşamba 15:50
  • Güney'de vakalar artıyor!16 Mart 2022 Çarşamba 15:20
  • AP Milletvekili Sophie in’t Veld'den Güney Kıbrıs'a: Ekonominizi karanlık işler üzerine kuramazsınız, bu uzun sürmez16 Mart 2022 Çarşamba 13:41
  • Kasulidis, gelecek hafta Brüksel’de temaslarda bulunacak16 Mart 2022 Çarşamba 13:39
  • Güney Kıbrıs’ta 3 bin 294 vaka, 2 ölüm!15 Mart 2022 Salı 21:10
  • Larnaka’da Öğrencileri Taşıyan Otobüste Yangın Çıktı15 Mart 2022 Salı 15:59
  • AP Milletvekilinden Güney Kıbrıs’a: Ekonominizi Karanlık İşler Üzerine Kuramazsınız15 Mart 2022 Salı 15:46
  • Turizmde 500 Milyon Euro Kayıp Öngörülüyor15 Mart 2022 Salı 15:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti