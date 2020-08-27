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Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya ortak deniz ve hava tatbikatı başlattı

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Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya ortak deniz ve hava tatbikatı başlattı
Rum kesimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya ortak deniz ve hava tatbikatı başlattı

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan, Fransa ve İtalya tarafından Kıbrıs’ın batısında bugün başlayan ortak askeri tatbikatı Fransa ve Yunanistan savunma bakanları duyurdu.

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly ve Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panayiotoupulos, Kıbrıs’ın batısında 4 ülkenin ortaklığıyla 26-28 Ağustos’ta gerçekleştirilecek deniz ve hava tatbikatının başladığını açıkladı.

Parly, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doğu Akdeniz’in gergin bir bölge haline geldiğini belirtti.

Uluslararası hukuka saygının istisnasız kural olması gerektiğini kaydeden Parly, “Kıbrıslı, Yunan ve İtalyan ortaklarımızla bugün bir deniz ve hava tatbikatına başlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Yunan Bakan Panagiotopoulos da Berlin’de gazetecilere yaptığı açıklamada, girişimin, dört Avrupalı Akdeniz ülkesi tarafından gerginliği azaltma politikalarının bir parçası olarak hukukun üstünlüğüne olan bağlılığını göstermeyi amaçladığını söyledi.

Rum Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise 4 ülkenin askeri gücünü göstermek üzere, Doğu Akdeniz’de “Eunomia” ismiyle ortak hava ve deniz tatbikatı yapmaya karar verdiği yer aldı.

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