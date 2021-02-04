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Rum Liman Polisi KKTC’den Gittiği İddia Edilen Gemi Nedeniyle Teyakkuza Geçti

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Rum Liman Polisi KKTC’den Gittiği İddia Edilen Gemi Nedeniyle Teyakkuza Geçti
Rum Liman Polisi KKTC’den Gittiği İddia Edilen Gemi Nedeniyle Teyakkuza Geçti

Baf’taki Liman Polisi ile Rum Dışişleri Bakanlığı yetkili birimlerinin dün, KKTC’den gittiği iddia edilen ve denizdeki çalkantı nedeniyle Baf Limanı açıklarına demirleme talebinde bulunan Panama bandıralı bir gemi nedeniyle teyakkuza geçtiği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Türkiye’den yola çıkan ve libazma (kimyevi gübre) ile başka zirai ürünler taşıyan Panama bandıralı ticari geminin İskele boğazında demirlediğinin tespit edilmesi üzerine, uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği iddia edilerek, yetkili makamların bilgilendirildiğini ve armatör şirket ile uluslararası örgütler nezdinde girişim yapıldığını yazdı.

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